المدرب المنتظر.. وصول جوزيه جوميز إلى مقر الزمالك 2024

وصل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز إلى القاهرة صباح اليوم الخميس الأول من فبراير 2024، وذلك لإتمام توقيع العقود اللازمة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك في المرحلة المقبلة وذلك خلفًا للكابتن معتمد جمال الذي كان يتولى قيادة الفريق الأبيض بشكل مؤقت في الفترة السابقة لمزيد من التفاصيل تابعوا الفقرات التالية.

جوزيه جوميز مدربًا لفريق القلعة البيضاء

من المتوقع أن يدير المدرب جوزيه جوميز فريق القلعة البيضاء لكرة القدم بصحبة طاقم فني يتكون من ثلاثة معاونين له، من بينهم معد بدني ومدرب حراس المرمى، حيث سيحصل جوميز على راتب شهري 70 ألف دولار تقريبًا.

مسيرة الكابتن جوميز المهنية

وكان آخر عمل للبرتغالي جوميز كانت مع فريق نادي تشافيس في الدوري البرتغالي وذلك خلال الموسم الجاري، ثم تم إقالته بعد 6 مباريات فقط مع الفريق لم يحقق جوميز فيهم أي انتصار أو فوز، حيث خسر الفريق كل المباريات مع جوميز.

ومن جانب أخر فقد تولى الكابتن معتمد جمال إدارة تدريب فريق كرة القدم لنادي الزمالك منذ أن رحل المدرب خوان كارلوس أوسويرو عن تدريب الفريق، ومنها تم منحه من قبل مجلس الإدارة بقيادة “حسين لبيب ” عقدًا مؤقتًا للقيام بتدريب فريق القلعة البيضاء، وذلك بعد تحقيق النتائج الجيدة جدًا خاصة على المستوى الأفريقي في بطولة الكونفدراليةالأفريقية، فقد رحل خوان أوسوريو عن تدريب فريق كرة القدم لنادي الزمالك في شهر نوفمبر من العام الماضي وذلك بعد حقق الخسارة أمام فريق زد في الدوري المصري الممتاز