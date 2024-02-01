عبر الإنترنيت.. الشروط الضرورية وطريقة التقديم على التجنيد في المملكة المغربية لعام 2024

أعلنت وزارة الداخلية في المغرب عن إمكانية التسجيل في التجنيد لعام 2024 إلكترونياً عبر موقع التجنيد الرسمي، حيث يتم تجنيد الذكور في المغرب سنوياً بشكل إلزامي، ويتعين عليهم تحقيق الشروط المطلوبة للانضمام إلى صفوف قوات الدفاع، ومن خلال الفقرات التالية، سنذكر الرابط الرسمي للتسجيل، بالإضافة إلى الشروط المفروضة من قبل الوزارة، والخطوات التي يجب على المدعوين اتخاذها.

شروط التسجيل في التجنيد الإجباري بالمغرب لعام 2024

تنص الشروط الضرورية التي يجب على الراغبين في الالتحاق بالتجنيد الإجباري في المغرب الالتزام بها، وفيما يلي أبرز تلك الشروط:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية المغربية يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 19 و25 عاماً، ولا يسمح بتجاوز الحد العلوي للعمر يشترط على المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة علمية بدرجة البكالوريوس يتوجب على المتقدم أن يكون لائقاً طبياً وخالياً من الأمراض المعدية أو المزمنة يلزم أن يكون المتقدم مقيماً دائماً في المملكة المغربية

علماً أنه يحظر على الإناث التقديم، حيث يتم قبول الذكور فقط في المملكة المغربية.

طريقة التقديم على التجنيد لعام 2024

يحمل التجنيد الإجباري أهمية كبيرة في المملكة المغربية، وقد أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن بدء استقبال طلبات التجنيد، حيث يعتبر الالتحاق به واجباً على جميع الشبان الذين يتوافقون مع الشروط اللازمة لأداء الخدمة، وسنوفر فيما يلي الخطوات اللازمة للتسجيل في التجنيد لعام 2024 بالمغرب:

زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة التجنيد المغربية

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