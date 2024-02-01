“ماتخليش حلقات مسلسل عثمان تفوتك” .. نزل قناة العراق دراما الجديد 2024 على النايل سات

تُعد قناة العراق دراما إضافة حديثة ومميزة للمشهد الفني، حيث تُقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية العراقية والتركية، مُدبلجة ومُترجمة إلى اللغة العربية، لتلبية تفاوت أذواق المشاهدين، إلى جانب ذلك، تُعرض القناة مجموعة وافرة من الأفلام الأجنبية على مدار اليوم، وسوف نستعرض من خلال تلك المقالة عن كيفية تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك.

تردد قناة العراق دراما على النايل سات

تتيح قناة العراق دراما للمشاهدين فرصة مشاهدة محتواها بشكل مجاني وبدون أي انقطاع أو تشويش على مدار اليوم، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة وخالية من المشاكل في البث، كما يُمكن الاستمتاع ببرامجها ومسلسلاتها دون الحاجة لدفع أي رسوم اشتراك شهرية، ولضبط جهاز الرسيفر لاستقبال القناة بسهولة، يُمكن تنفيذ الإعدادات التالية:

القمر: نايل سات.

تردد القناة: 12604 (V).

جودة القناة: SD.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

اسم القناة: Iraq Drama.

كيفية تنزيل القناة على الرسيفر

يمكنك ضبط تردد قناة العراق دراما بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الخطوات التالية.

قم بالدخول إلى الإعدادات عبر النقر على كلمة “Menu” على الريموت الخاص بك.

اختر “تثبيت” أو “تركيب” من القائمة.

انتقل إلى “تثبيت يدوي” لتعديل الإعدادات يدويًا.

اختر القمر الصناعي المناسب، وفي هذه الحالة، اختر “نايل سات”.

قم بإدخال جميع بيانات التردد المذكورة في الأعلى بدقة.

بعد إدخال البيانات، انتقل إلى خيار “بحث” ثم انتقل إلى خيار “حفظ” لتأكيد الإعدادات الجديدة.

المسلسلات الموجودة على القناة

تتبنى قناة العراق دراما سياسة فريدة ومتميزة حيث تُخصص اهتمامًا خاصًا لعرض المسلسلات التركية ذات الطابع التاريخي، مثل: