مترجعش تعيط هيسحبوا منك العداد.. شركة الكهرباء تحذر أصحاب عدادات الكهرباء القديمة.. خلي بالك قبل فوات الأوان

تٌعد الكهرباء من مقومات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنازل، كما أننا نلاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك أشخاص يمتلكون عداد كهربائي في منزلهم يتم دفع فاتورة شهرية له، وهناك البعض الآخر يمتلكون عداد كارت جديد، وقد نبهت شركة الكهرباء والحكومة المصرية المواطنين من الحفاظ على عداد الكهرباء لأكبر فترة ممكنة، وحذرت أيضا من استخدام أي شيء قد يلحق الضرر على العداد تجنبا لدفع غرامات كبيرة.

شركة الكهرباء تحذر أصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حذرت شركة الكهرباء والحكومة المصرية المواطنين من عمل بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى دفع غرامات كبيرة وفصل التيار الكهربائي ورفع عداد الكهرباء من منازل المواطنين ومن هذه الحالات:

استخدام الوصلات الخارجية من أجل تخفيف الحمل على التيار الكهربائي، وبالتالي نقص في فاتورة الكهرباء الشهرية.

ومن الحالات التي قد تؤدي إلى تعرض المواطنين لدفع غرامات كبيرة هي سرقة كهرباء جانبية، وذلك لتشغيل الأجهزة الكهربائية عليها بدل من تشغليها على العداد الكهربائي.

وأيضًا من هذه الحالات عدم تشغيل المحصل الكهربائي للعداد لمدة شهرين متتاليين، يتم تغريم المواطنين بمبالغ كبيرة.

أهم القرارات التي أخذتها شركة الكهرباء

من أهم القرارات التي أخذتها شركة الكهرباء بخصوص أصحاب العدادات مسبقة الشحن هي تشغيل بعض البرامج التي تسهل على المواطنين دفع الفواتير بشكل أسهل، ومن دون الذهاب إلى أي فرع من فروع شركة الكهرباء.