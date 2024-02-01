“مستني إيه قدم بسرعة” .. أهم الخطوات لتجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل

يسعى العديد من المواطنين في الجزائر إلى فهم كيفية تجديد منحة البطالة التي تُقدمها الحكومة، حيث أكدت الحكومة على أهمية هذا الإجراء كل 6 أشهر، وذلك لضمان استمرار استحقاق المواطنين في الحصول على هذه المنحة، ومن المهم الالتزام بالشروط المحددة لضمان تلقي المنحة، ولتسهيل هذه العملية، سنقدم لكم الخطوات اللازمة لتجديد المنحة والشروط الضرورية والأوراق المطلوبة للتقديم من خلال موقع ” البديل”.

شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر

تطلب منحة البطالة في الجزائر توفر عدة شروط يجب على المتقدمين تحقيقها منها.

أن يكون من أصل جزائري ويحمل الجنسية الجزائرية.

يجب أن يكون مقيمًا بشكل دائم في الجزائر.

أن يكون المتقدم عاطلًا عن العمل وغير مشمول بأي دخل شهري ثابت.

يتعين على المتقدم أن لا يكون لديه أي ممتلكات، سواء كانت عقارات سكنية أو ممتلكات أخرى.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 19 و50 سنة.

يجب على المتقدم أن يكون لديه ملف مسجل في الوكالة الوطنية للتشغيل.

كيفية تجديد منحة البطالة في الجزائر

تسعى الحكومة الجزائرية جاهدة لتوفير الدعم اللازم للمواطنين، وتقدم عدة منح لتخفيف الأعباء المالية، ويدير هذه المنح وكالة الوطنية للعمل والتشغيل في الجزائر، وفيما يلي الخطوات التي يمكن اتباعها لتجديد منحة البطالة عبر المنصة الإلكترونية للوكالة: