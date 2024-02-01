“صدمة كبيرة لأصحاب العدادات”.. تحذير شديد اللهجة لأصحاب العدادات القديمة الغرامة ستصل الي 10الاف جنيه + سحب العداد.. خلي بالك متجيش تقول محدش قال!!

قامت الشبكة القومية للكهرباء بالإعلان عن قرار عاجل لجميع المواطنين الذين يمتلكون عدادات كهربائية تقليدية، حيث إن الشركة قامت بالتحذير من القيام بسحب العدادات القديمة، وكذلك تم تطبيق قرار بدفع غرامة قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك في حالات معينة، وقد قامت الشركة بتحديد الحالات التي يتم فيها سحب العداد من المواطن وتطبيق الغرامة عليه، وسوف نقوم بتوضيحها خلال السطور التالية.

حالات سحب العداد

قامت شركة الكهرباء بتحديد عدة حالات يتم فيها سحب العداد الكهربائي من أصحابه، وهذه الحالات تتمثل في النقاط التالية:

إتلاف عداد الكهرباء التقليدي.

تركيب عداد كهرباء بطريقة غير مشروعة.

عدم دفع رسوم فاتورة الكهرباء لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.

إنشاء العقار في منطقة مخالفة لقانون البناء.

في حالة استعمال الكهرباء في أشياء غير مشروعة.

صيانة العداد الكهربائي بشكل دائم ودوري.

استخدام الكهرباء في الأعمال المشروعة والمخصصة لها.

خطوات تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع

يمكنك الذهاب إلى شركة الكهرباء لتقديم طلب تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء، وخطوات التركيب تتمثل في التالي:

إحضار صورة من عقد التمليك.

إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي.

تقديم صورة من آخر وصل كهرباء تم دفعه.

يتم تقديم هذه الأوراق وستكون الشركة بدراسة الطلب المقدم وسيتم الرد من الشركة بالموافقة.

تقوم الشركة بتحديد ميعاد لتركيب العداد.

مميزات عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

هناك عدة مميزات تتميز بها العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع عن غيرها من العدادات القديمة، وهذه المميزات تتمثل في النقاط التالية: