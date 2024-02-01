عطلة للجميع.. جدول العطل الرسمية في العراق 2024 ومجلس الوزراء يحددها رسميا.. اعرف دلوقتي

يزداد البحث في الفترة الأخيرة عن أهم جدول العطل الرسمية في العراق لعام 2024، وتتميز دولة العراق بحصولها على الكثير من الإجازات الرسمية والمناسبات الدينية أو الوطنية، حيث تمنح الحكومة إجازات للموظفين والطلاب وتعد هذه العطلات فرصة للمواطنين للحصول على قسط كافي من الراحة والاسترخاء، كما تساعد الإجازات على التخلص من ضغوط العمل أو الدراسة، وسوف نعرض في هذا المقال الكثير من التفاصيل بخصوص جدول العطل الرسمية في العراق.

جدول العطل الرسمية في العراق 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن جدول العطلات الرسمية في العراق 2024، حيث تعتبر الإجازات الرسمية من الأمور المهمة لجميع الموظفين، حيث يعتمدون عليها للترفيه والتنزه عن أنفسهم وأطفالهم، وقامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق بالإعلان عن جدول الإجازات الرسمية وهو كالتالي:

تأتي إجازة رأس السنة الميلادية يوم 1 يناير 2024.

تأتي إجازة عيد الجيش في العراق يوم 6 يناير 2024.

إجازة عيد نورزو يوم 21 مارس 2024.

إجازة عيد الفطر في 10 أبريل 2024.

تأتي عطلة عيد العمال في يوم 1 مايو 2024.

وفي يوم 7 يوليو عام 2014 تأتي عطلة رأس السنة الهجرية.

ثورة 14 تموز تأتي في 14 يوليو 2024.

تأتي إجازة عاشوراء يوم 16 يوليو 2024.

إجازة المولد النبوي الشريف ستكون يوم 15 سبتمبر 2024.

إجازة العيد الوطني في العراق تأتي يوم 3 أكتوبر 2024.