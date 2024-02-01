اليــك نصيب الفرد من التموين شهر فبراير 2024 + اعـرف أسعار السلع “زيت وسكر” الجديده

يرغب المواطنين في معرفة نصيب الفرد من التموين لشهر يناير 2024 حيث انتشر خلال الأيام القليلة السابقة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة نصيب الفرد في التموين بداية من العام الميلادي الجديد الأمر الذي جعل عدد كبير من المواطنين حاملي البطاقات التموينية يرغبون فى معرفة نصيب الفرد من التموين لشهر يناير وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال بالإضافة إلى معرفة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024.

نصيب الفرد من التموين شهر فبراير 2024

يبحث الكثير من المواطنين الذين لديهم البطاقات التموينية عن نصيب الفرد من التموين شهر يناير، حيث أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الفرد المقيد في بطاقة التموين يحصل على زجاجة زيت واحدة بحجم 800 مللي جرام بحد أقصى 4 زجاجات، بالإضافة إلى عدد 2 كيلو جرام من السكر بحد أقصى عدد 6 كيلو جرام من السكر على البطاقة الواحدة.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024

لقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية الخاصة بشهر يناير والتي جاءت على النحو الآتي:

سعر المكرونة حجم 400 جرام 8 جنيه.

كذلك سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.

زجاجة زيت الطهي حجم 800 جرام بسعر 32 جنية مصري.

وهذا الجدول يكشف عن كافة اسعار السلع التموينية:

العنصر الكمية/الوزن السعر (جنيه) سكر معبأ 1 كجم – 12.60 زيت خليط 800 مللي – 30.00 علبة مرقة دجاج – 6.00 مكرونة 800 جم – 14.00 مكرونة 400 جم – 7.00 عدس مجروش 500 جم – 21.00 فول معبأ 500 جم – 9.00 دقيق معبأ 1 كجم – 18.00 مسلى صناعي 800 جم – 36.00 شاي ناعم 40 جم – 5.00 صلصة 300 جم – 8.00 تونة مفتتة وزن 140 جرامًا – 18.00 مربى أنواع 350 جرامًا – 16.00 جبنة 250 جم – 7.50 جبن أبيض زنة 125 جرام – 4.50 مسحوق أتوماتيك 800 كجم – 25.00 مسحوق عادي يدوي 800 جم – 16.00 صابون غسيل 125 جم – 3.00

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين

لقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك مجموعة من الأوراق التي يجب على المواطنين الراغبين في استخراج بطاقة التموين إحضارها ومن أهم هذه الأوراق ما يلي: