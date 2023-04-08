أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية التعليم الفني بأن جميع المديريات التعليمية في جميع المحافظات اتخذت إجراءات صارمة لإعلان جداول اختبارات نهاية العام الدراسي 2022/2023 لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال الأسابيع المقبلة، قبيل عطلة عيد الفطر المبارك، التي تبدأ في 21 أبريل، نقدم لكم موعد إعلان امتحانات نهاية العام للنقل والإعدادية نهاية العام الدراسي 2022/2023 ، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد إعلان امتحانات نهاية العام للنقل والإعدادية نهاية العام الدراسي 2022/2023

أفاد المصدر بأنه سيتم مراعاة الأيام الرسمية للإجازات خلال إعداد جداول الامتحانات وصياغة الأسئلة المطلوبة، وذلك بموجب المواصفات التقنية لورقة الامتحان التي تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم لكافة صفوف التعليم.

يجب التنويه إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت حظر عقد الاختبارات العملية أو التقييمات العملية لأنشطة الصف (الأساسية والاختيارية)، تم تنفيذ المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/2023 في الفترة من 9 إلى 16 أبريل، بهدف تجنب أيام عطلات الإخوة المسيحيين، حسب ما ذكر مصدر مسؤول في وزارة التعليم.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الخاصة بالصفوف الدراسية، في خريطة زمنية محددة، عن تاريخ امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان يُصَدِّرُه بشأن هذا الموضوع، أنَّ كل ما يروج حول إقبال الوزارة على تقديم موعد امتحانات صفوف “النقل” و”الشهادة الإعْدادِية” في أبريل 2023؛ لا يَستنَـد على أساس سليم في عام 2023، تأكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

تم تغيير موعد اختبارات نهاية العام الدراسي، ومن المحتمل أن تبدأ اختبارات الفصل الثاني للصف الرابع والسادس للمدرسة الابتدائية في السادس من مايو 2023، سوف يتم الإعلان عن جداول الامتحانات للصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي من قبل وزارة التربية والتعليم، وستجرى الامتحانات على أساس الجدول الزمني المحدد من قبل كل محافظة لشهادة المرحلة المتوسطة.