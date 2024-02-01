لو راجل طلق.. شروط هامة جدا لوقوع الطلاق بين الزوج والزوجة تبعا لقانون الأحوال الشخصية.. مفيش طلاق تاني خلاص

تعد مشكلة الطلاق من أهم المشكلات التي يواجهها الناس في العصر الحديث، ولديها الكثير من الأضرار على الأسرة والأطفال، حيث تعمل على تفكك الأسر وتؤثر بشكل خاص على الصغار وعلى المجتمع بشكل عام، لذلك تحاول الحكومة المصرية بذل جهد أكبر لتجنب هذه الظاهرة والحد من حدوثها من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز استقرار الأسر والحفاظ عليها من التفكك، وسوف نعرض لكم أهم الشروط والإجراءات التي قامت بها الحكومة.

شروط هامة جدا لوقوع الطلاق بين الزوج والزوجة

قامت الحكومة المصرية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم وقوع الطلاق، وهي كالتالي:

يجب أن يكون كل من الزوجين على دراية كافية لاتخاذ ذلك القرار.

يجب أن يكون الزوج بصحة عقلية سليمة وفي حالة صحية جيدة.

يجب أن يكون عقد الزواج ساري ومطابق للشروط القانوني.

ويجب أن يتم الطلاق بشكل صحيح وفقا للأحكام القانونية.

من شروط إتمام الطلاق أن يكون الزوجان قد بلغا السن القانوني المحدد للزواج.

يجب أن يكون الزوج غير متزوج بزوجة أخرى في نفس الوقت، أي أن الزواج بين الزوجين غير متعدد.

ومن الشروط اللازمة إذا كان أحد الزوجين أبكم يجب أن يكون التوقيع خطي يفيد بموافقته على الطلاق.

كل تلك الشروط تحمي الأسرة من التفكك، وتحافظ على الأطفال والمجتمع، وتبذل الحكومة كل جهودها لنشر الوعي وتثقيف الأسر على أهمية الاستقرار، وضرورة الحفاظ على التوازن والتفاهم بين الزوجين.