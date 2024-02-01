47 ألف راتب شهري.. راتب المهندس المدني في المملكة العربية السعودية..راتب مهندس شركة أرامكو

يرغب العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية بمعرفة الراتب الخاص بالنسبة للمهندس المدني في المملكة، وذلك لأنها تعد من المهن التي يبحث عن وظائفها الكثير من المواطنين، ويسعى الكثير لمعرفة قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه المهندس المدني، وسوف نعرض في مقالنا جميع التفاصيل الخاصة بالنسبة للراتب الخاص بالمهندس المدني وكافة التخصصات الهندسية.

راتب المهندس المدني في المملكة العربية السعودية

وفقاً للبحث المتزايد من قبل الكثير من الأشخاص بشأن معرفة الراتب الخاص بالنسبة للمهندس المدني، فقد تم إصدار بعض التصريحات الخاصة بأنه يتراوح ما بين قيمة 15200 ريال سعودي، وتتفاوت الأجور أيضا بين كافة المهندسين، وذلك لوجود عدة عوامل وفقا للمسمى الوظيفي وعدد سنوات الخبرة وأيضا القطاع الصناعي الملتحق به، بالإضافة إلى المكافآت وقيمة الزيادة على الراتب، ويعتمد ذلك على المستوى الخاص بمهارته، وتعتبر تلك الأرقام تقديرية ويمكن أن تتغير وفقا لقانون العمل أو الظروف الاقتصادية.

الراتب الشهري بالنسبة للمهندس المدني في شركة أرامكو

تعتبر شركة أرامكو كونها من أهم شركات النفط في المملكة العربية السعودية، حيث يشمل عدد العاملين بها حوالي أكثر من 70 ألف موظف، وتتفاوت الرواتب المختصة بالنسبة للموظفين في الشركة، وذلك تبعا لمكان العمل والمؤهل التعليمي، وتشمل كافة التفاصيل التالي: