حظك من السما لو أنت منهم.. الحكومة المصرية تعلن عن تخفيض عدد ساعات العمل لهذه الفئات.. هتروحو بدري

قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن بعض التصريحات الخاصة بشأن تخفيض عدد ساعات العمل لبعض الأفراد، وفقاً لسعي الحكومة المستمر في تحقيق الخطط الخاصة بالتنمية، لذلك قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن بعض القرارات المختلفة، وتشمل تلك القرارات تحسين ظروف العمل وخفض عدد ساعات العمل لمدة ساعة يوميا لبعض الفئات من الموظفين، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا القرار والفئات المستفيدة من تخفيض ساعات العمل.

الحكومة المصرية تعلن عن تخفيض عدد ساعات العمل

قام القانون المختص بالخدمة المدنية بتعيين المادة رقم 45 التي تنص على خفض عدد ساعات العمل بشكل يومي لمدة ساعة يوميا وذلك لبعض الفئات فقط، وقامت السلطة المختصة بتحديد عدد أيام العمل خلال الأسبوع بحيث لا تقل عدد ساعات العمل عن 35 ساعة ولا تزيد عن 42 ساعة.

الفئات المستفيدة من تخفيض عدد ساعات العمل

قامت الحكومة المصرية بالإعلان على أنه سوف يتم تخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات، وتتمثل تلك الفئات فيما يلي: