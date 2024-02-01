نزلت كلها pdf …أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

يبحث العديد من الأشخاص عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث أعلنت الحكومة العراقية أنها ستكون الوجبة الأخيرة من ضمن منح الحكومة العراقية، التي ساهمت بها الحكومة العراقية لرفع الأعباء الأقتصادية وأرتفاع اسعار السلع والمنتجات عن المواطنون العراقيون، حيث أن الحالة الأزمة الأقتصادية قد زادت أعباء المواطنون البسطاء مما قد أستدعي من الحكومة العراقية بالتدخل لمساعدة الأسر المحتاجة والبسيطة وسنسرد اليكم في السطور القليلة القادمة طريقة التقديم في الرعاية الأجتماعية وشروط التقديم.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

سنستعرض معكم الأن طريقة معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 كما أعلنتها الحكومة العراقية عبر منصة مظلتي، وهي الموقع الألكتروني المختص بنشر أسماء منحة الرعاية الأجتماعية المقدمة من الحكومة العراقية واليك طريقة الأستعلام عن الأسماء المعلنة:

قم بالتوجه الي منصة مظلتي عبر الضغط هنا

قم باختيار أسماء الرعاية الأجتماعية الوجبة السابعة

قم بأختيار المحافظة التي تسكن فيها

قم بتحميل ملف أسماء المحافظة التي تسكن فيها

شروط التقديم في منحة الرعاية الأجتماعية 2024

حددت الحكومة العراقية بعض الشروط الواجب توافرها للقبول في منحة الرعاية الأجتماعية، وهي شروط لازمة لتحديد موقف المتقدم للحصول علي المنحة، حيث يتقدم العديد من الأشخاص للحصول علي المنحة، ولكن المنحة مخصصة لأكثر الأشخاص أحتياجاً من الشعب العراقي، واليك الشروط الازم توافرها للقبول بالمنحة: