من هو السلطان ابراهيم ملك ماليزيا الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

تولى السلطان “إبراهيم بن السلطان إسكندر”، حاكم ولاية جوهور، العرش الماليزي كملك جديد للبلاد في 31 يناير (كانون الثاني)، بينما اختير سلطان “ولاية بيراك”، ناظرين شاه، ليكون نائبًا للملك خلال الفترة ذاتها، وجرت مراسم تنصيب “السلطان إبراهيم” كملك جديد لماليزيا بعد أدائه اليمين الملكية في يوم الأربعاء 31 يناير 2024، فمن هو السلطان ابراهيم ملك ماليزيا الجديد؟ وأبرز المعلومات عنه.

من هو السلطان ابراهيم ملك ماليزيا الجديد؟

السلطان “إبراهيم”، ابن السلطان “إسكندر”، يشغل منصب حاكم ولاية “جوهور” الماليزية منذ العام 2010، ويبلغ من العمر 64 عامًا، تلقى تعليمه في “كلية فليتشر” للقانون والدبلوماسية في “الولايات المتحدة الأميركية”.

تعود جذور العائلة الملكية في جوهور إلى بدايات القرن السادس عشر، وتمتلك الأسرة جيشًا خاصًا بها، تعد ولاية جوهور، التي يبلغ عدد سكانها “3.5 مليون نسمة”، واحدة من أكثر “الولايات الماليزية” ازدهارًا، ويفصلها عن سنغافورة مضيق صغير.

السلطان ابراهيم ويكيبيديا

تلقى “السلطان ابراهيم ملك ماليزيا الجديد”، ابن السلطان إسكندر، تعليمه في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حكمه لولاية جوهور الماليزية في عام 2010، والتي تعد من الولايات الأكثر ازدهارًا في “ماليزيا” ويبلغ “عدد سكانها” حوالي 3.5 مليون نسمة.

كان والده ملك ماليزيا الثامن وحكم البلاد من عام 1984 إلى 1989، وتولى حكم “ولاية جوهور” منذ عام 1981 حتى وفاته في 2010، أما والدته فهي ذات أصول بريطانية، واسمها غوزفين روبي تريفورو.

تزوج السلطان ابراهيم ملك ماليزيا الجديد من السيدة راغا زاريث صوفية، ابنة السلطان إدريس شاه، ولديهما ستة أبناء.

يعرف السلطان بمواقفه الداعمة للوحدة العرقية ومكافحته للتفرقة العنصرية، كما يقف بشدة ضد “السياسيين المتورطين” في قضايا فساد والبرلمانيين الذين يسببون عدم الاستقرار السياسي في ماليزيا.

يحظى السلطان ابراهيم ملك ماليزيا الجديد بالاحترام لموقفه المعتدل تجاه الأديان المختلفة وعدم تعصبه للدين الإسلامي، كما يتضح من تصرفاته، في إحدى المواقف، أمر مغسلة في ماليزيا كانت تعلن عن خدماتها ‘للمسلمين فقط’ بإنهاء هذا التمييز بين المسلمين وغير المسلمين، وإلا ستواجه عقوبة الإغلاق.

أبرز المعلومات عن السلطان ابراهيم

يشغل منصب حاكم ولاية جوهور الماليزية منذ العام 2010 ويبلغ عمره 64 عامًا.

تم اختياره من قبل العائلة المالكة ليكون الملك المقبل للبلاد في أكتوبر الماضي.

يعتبر الملك السابع عشر لماليزيا وهو أب لستة أبناء.

حاصل على تعليمه من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية الأمريكية.

يتمتع السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا الجديد، بشغف كبير تجاه الرياضة وريادة الأعمال.

من هواياته قيادة الطائرات ولعب التنس.

خدم كضابط مدرب في الجيش والبحرية والقوات الجوية.

يمتلك العديد من المشاريع التجارية.

يدعم مكافحة الفساد ويعزز الوحدة العرقية في بلاده.

يتميز بصراحته وموقفه القوي ضد السياسيين المتورطين في قضايا فساد.

له علاقة جيدة مع الصين، التي وصفها بأنها حليف موثوق وجيد.

يشتهر بموقفه المعتدل دينيًا.

يتمتع بعلاقات وثيقة مع أنور إبراهيم، رئيس الوزراء الحالي.

صلاحيات حكم الملك الجديد لماليزيا

تقتصر صلاحيات السلطان ابراهيم ملك ماليزيا الجديد على الدفاع عن الدين الإسلامي، الدين الرسمي للدولة، ويتخذ قراراته استنادًا إلى نصائح رئيس الوزراء، يتسم دوره في الحكم بالطابع الشرفي إلى حد كبير.

كقائد أعلى للقوات المسلحة الماليزية، يمتلك السلطان الصلاحية في منح العفو للمدانين، والتوقيع على القوانين، وتعيين المسؤولين في المناصب الحكومية العليا.

ممتلكات الملك الجديد لماليزيا

يمتلك السلطان ابراهيم ملك ماليزيا الجديد أعمالًا تجارية في قطاعات متنوعة مثل العقارات والتعدين، يشارك أيضًا بحصة في مشروع عقاري ضخم يُعرف باسم ‘فورست سيتي’، حيث تُقدر قيمة حصته بحوالي 100 مليار دولار.

ما هو نظام الحكم في ماليزيا؟

ماليزيا تتبع نظام حكم ملكي دستوري يتميز بخاصية فريدة، حيث يحدث التناوب على الملكية بين حكام التسع ولايات الماليزية، التي يقودها منذ عدة قرون سلاطين من الأسرة الملكية المسلمة.