هســـه PDF لينك نتائج المتوسطة الدور الاول 2024 موقع نتائجنا العراق

زادت عمليات البحث بشكل كبير الفترة الأخيرة، عن نتائج المتوسطة “الثالث متوسط” الدور الأول في جميع محافظات العراق، خاصة بعد أن تم الإنتهاء من امتحانات هذا الدور أمس الأربعاء الموافق 31 من شهر يناير 2024، على أن يتم ظهور النتائج في الأيام القليلة المقبلة، من أجل أن يتمكن جميع الطلبة والطالبات من التعرف على النتيجة الخاصة بهم، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

عرض نتائج المتوسطة 2024 العراق

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الثالث متوسط من المتوقع أن يتم عرضها في الساعة المقبلة، خاصة بعد أن تنتهي الوزارة من عمليات التصحيح، وكذلك مرحلة رصد الدرجات كل محافظة على حداه، مع العلم أن باب الإعتراض يتم عقب ظهور النتيجة مباشرة، بحيث يقوم كل طالب من تقديم اعتراض أو تظلم على المادة الراغب فيها، بما يشمل ذلك جميع المدارس والمديريات التعليمية.

كيفية الإستعلام عن نتائج المتوسطة 2024 العراق

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 محافظات العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-