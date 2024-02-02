ثبت حالا.. تردد قناة الرابعه الرياضية 2024 Alrabiaa.TV بجودة عالية

قناة الرابعة الرياضية تقوم بعرض جميع المباريات المحلية والعالمية، لذلك أقبل عليها الكثير من متابعي كرة القدم، وقد قاموا بعملية بحث كثيرة عن الترددات الجديدة لهذه القناة وقد قامت القناة بعرض العديد من المباريات المختلفة، وأيضًا يتم عرض جميع التعليقات على المباريات التي يتم بثها على القناة، كما أن القناة تقوم بعرض المحتوى الرياضي طوال اليوم دون توقف وبأفضل جودة للصورة وأنقى صوت، وسوف نقوم بتوضيح الترددات الجديدة لقناة الرابعة الرياضية من خلال السطور التالية.

تردد قناة الرابعة الرياضية

يمكننا استقبال قناة الرابعة الرياضية من خلال عدة ترددات وهذه الترددات تتمثل في النقاط التالية:

تردد قناة الرابعة الرياضية: 10892.

التشفير: مفتوح.

معامل الترميز للقناة: 27500.

معامل التصحيح: ⅞.

معدل الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط تردد قناة العراقية الرياضية

هناك عدة خطوات يتم من خلالها ضبط تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

قم بضبط الطبق الخاص بالقمر الصناعي أولا.

يتم استخدام جهاز الريموت الخاص بجهاز التلفزيون وقم بتحديد القائمة.

قم بالضغط على كلمة بحث.

قم بإدخال جميع معلومات الترددات في الخانة المخصصة لها.

يجب أن تقوم بالانتظار قليل من الوقت وسوف تظهر القناة أمامك.

قم بالنقر على خانة حفظ.

قم باختيار خانة تحديد القائمة لكي تقوم بتحديث القناة وذلك من خلال جهاز الريموت.

قم بالضغط على الإعدادات ثم قم باختيار تكرار التحديث.

ويمكننا تحديث القنوات وضبطها من خلال قراءة دليل التعليمات الخاص بالجهاز.

مميزات قناة الرابعة العراقية الرياضية

قناة الرابعة العراقية الرياضية تعد من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث إن كثير من متابعي كرة القدم يبحثون دائمًا عن الترددات الخاصة بها لكي يتم متابعة جميع المباريات التي يتم بثها على القناة، وتتميز قناة الرابعة بعدة مميزات عن غيرها من القنوات الرياضية وهذه المميزات تتمثل في النقاط التالية:

تتميز قناة الرابعة الرياضية بأنها تقوم بعمل تغطية لكافة الأحداث الرياضية العالمية والمحلية ومن ضمن هذه المباريات، مباراة كأس العراق، والدوري العراقي الممتاز، وكأس آسيا وغيرها الكثير من المباريات.

ويوجد في القناة العديد من أفضل المحللين الرياضيين، والإعلاميين المتميزين في البرامج الرياضية.

تقدم القناة البرامج الرياضية بصوت واضح ومميز، وصورة بجودة عالية.