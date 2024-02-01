“حملها الان”.. تردد قناة الكأس extra one نايل سات وعرب سات بجودة عالية

لقد قام الكثير من متابعي كرة القدم بالبحث عن ترددات قناة الكأس اكسترا1، وذلك لأنها تعد من أفضل القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث أن هذه القناة تقوم بتقديم البرامج الرياضية والترفيهية والإخبارية، وقامت أيضًا بتقديم العديد من البطولات المهمة لذلك أقبل العديد من المشاهدين على البحث عن ترددات القناة، وسوف نقوم بتوضيح ترددات قناة الكأس اكسترا 1 من خلال السطور التالية.

تردد قناة الكأس extra one نايل سات وعرب سات

يمكن لعشاق الساحرة المستديرة استقبال قناة الكأس اكسترا ون، من خلال عدة ترددات على القمر الصناعي النيل سات وهذه الترددات كالتالي:

تردد قناة الكأس اكسترا ون: 11919

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة الكأس extra one على القمر الصناعي عرب سات

ويمكن إستقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال عدة ترددات هذه الترددات تتمثل في التالي:

تردد قناة الكأس extra one 12245.

معدل الترميز للقناة: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كيفية ضبط تردد قناة الكأس extra one

هناك عده خطوات يجب اتباعها لضبط تردد قناة الكأس اكسترا ون وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

قم باستخدام جهاز الريموت كنترول الخاص بجهاز التلفزيون، ثم قم بضغط على الإعدادات.

قم بالنقر على خانة البحث عن القنوات.

يتم اختيار القمر الصناعي الذي يتم الاستقبال منه.

قم بإدخال التردد الخاص بالقناة في المكان المخصص له.

قم بالنقر على زر البحث.

يجب الانتظار قليلا حتى ينتهي الجهاز من عملية البحث.

سوف تجد القناة في القائمة الخاصة بالقنوات.

قم بالضغط على زر حفظ.

برامج قناة الكأس extra one

قناة الكأس اكسترا 1 تقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة، فتقوم بعرض البرامج الإخبارية والترفيهية والرياضية وتتمثل البرامج التي تقدمها القناة في النقاط التالية:

تقدم قناة الكأس برنامج “الكأس الرياضي” الذي يقوم بعرض تحليلي لجميع مباريات كرة القدم.

وأيضًا تقوم القناة بعرض برنامج “الكاس مباشر” الذي يقوم بعرض مباريات كرة القدم بشكل حصري ومباشر.

وكذلك أيضًا تقوم قناة الكأس بتقديم برنامج “الكأس الاخباري” الذي يتم من خلاله عرض الأخبار الرياضية.

كما أن قناة الكأس تقوم بعرض البرامج الترفيهية من خلال برنامج “الكأس الترفيهي”.

أهمية قناة الكأس اكسترا ون

كثير من المشاهدين في الدول العربية يستمتعون بمشاهدة قناة الكأس اكسترا ون، وذلك لما تقوم بعرضه من برامج مختلفة ومتنوعة فهي لم تقتصر على عرض البرامج الرياضية فقط بل تقدم البرامج الخاصة بالأخبار الرياضية والترفيهية أيضًا، كما أنها قامت بعرض الكثير من البطولات الرياضية، لذلك قام الكثير من متابعين القناة بالبحث عن الترددات الجديدة الخاصة بالقناة.