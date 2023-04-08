أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الإجابة حول موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث 1444هـ، وذلك لإطلاع الطلاب على التوقيت ليستعدوا من خلال التذكر والمراجعة المتواصلة، بالإضافة إلى رغبتهم في الحصول على قسط من الراحة بعد نهاية الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاث فصول متوالية، يرغبون أيضًا في موعد الاختبارات النهائية الترم الثالث 1444 لكل الفصول الدراسية السعودية و موعد بدء إجازة نهاية العام، ونطلعكم على التفاصيل المهمة المتعلقة بموعد اختبارات الفصل الثالث.

موعد الاختبارات النهائية الترم الثالث 1444 لكل الفصول الدراسية السعودية

سيتم تحديد موعد الاختبارات النهائية لهذا الترم بناءً على جدول الامتحانات المحدد في التقويم الدراسي. يجب عليك أن تضع في اعتبارك أن هذا هو الترم الأخير في هذا العام، وذلك بعد تطبيق نظام الفصول الثلاثة للدراسة، ذكرت وزارة التعليم السعودية أنه سيتم تسجيل الاختبارات بدءاً من المرحلة الأولى باستخدام نظام نور الرقمي، وسيكون بإمكان المتعلمين الحصول على تفاصيل هذه الاختبارات والحصول على نتائجها، كما حددت موعد اختبارات الترم الثالث كالآتي

سوف تنطلق الفحوصات النهائية في 12 يونيو 2023، وهي 23 ذو القعدة 1444 هجرية.

تستمر الاختبارات لمدة 10 أيام.

ينتهي اختبارات النهائية في الثاني والعشرين من يونيو من العام 2023م، الموافق للرابع من ذي الحجة عام 1444ه.

تبدأ الإجازة الصيفية لنهاية العام الدراسي في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1444، والموافق يوم 22 يونيو لعام 2023.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي ١٤٤٤

بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الثالث، تحصل الطلاب على إجازة نهاية العام التي تبدأ في يوم 4 ذو الحجة 1444هـ الموافق 22 يونيو 2023م، حيث تم إعلان موعدها، من غير المعلوم حتى الآن مدة الإجازة الصيفية في المملكة العربية السعودية، حيث تم تطبيق نظام الثلاث فصول منذ سنتين وحصل الطلاب على إجازة لمدة شهرين قبل أن يعودوا إلى مقاعدهم. ويرى الطلاب بانتظام ما إذا كانت فترة الإجازة مستمرة لشهرين أو هل تغيرت في العام التالي. كذلك، لم يصدر أي بيان حول التطوير المستقبلي للعام الدراسي.

موعد بداية العام الدراسي 1445

ستبدأ السنة الدراسية القادمة، الموافق لها 1445، بعد انتهاء إجازة نهاية العام. لم تُعلَن وزارة التعليم حتى الآن عن مدة هذه الإجازة، مما يؤدي إلى عدم تحديد موعد بدء العام الدراسي، سنوافيكم بالتطورات المتعلقة بافتتاحية هذه السنة الجديدة في كل مرحلة.