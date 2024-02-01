مبروكـ.. تحميل pdd أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر موقع مظلتي spa.gov.iq

من أهم الأمور التي شغلت محركات البحث أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 ليتمكنوا من التعرف على أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم لصرف الدعم، وقد تم التوضيح أنه يمكن الاستعلام على كافة التفاصيل وأسماء المستفيدين من خلال منصة مظلتي، وقد تم التعرف أيضاً علي الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، سنتعرف على كافة الشروط في السطور التالية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يمكن الاستعلام على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 من خلال منصة مظلتي كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي من خلال الضغط على الرابط.

اختيار الرعاية الاجتماعية، بعدها يتم الضغط على المستفيدين من دعم يناير 2024.

يعرض الموقع بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم يجب تسجيلها بالطريقة الصحيحة، وهي الاسم، ورقم الهوية الوطنية الخاص بك، ويجب تسجيل المحافظة التي يقيم بها الشخص أيضاً.

بعد التأكد من أنه تم تسجيل المقالات بشكل صحيح، يتم الضغط على استعلام، وسيظهر على الشاشة ملف بي دي اف خاص بكافة الأسماء يجب تحميله والبحث في الأسماء هل يوجد اسم الشخص أم لا، إن لم تجده يكون قد تم رفض الطلب الخاص بك.

ما هي شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

بعد أن أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام على المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، يتساءل العديد من الأشخاص على الشروط التي يجب توافرها في كافه الأشخاص ليتم الموافقة علي الطلب، وهي كالتلى: