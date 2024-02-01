رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الأردن برقم الجلوس عبر https://www.tawjihi.jo/

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الأردن، ارتفعت مؤشرات البحث في الساعات القليلة الماضية من جانب الطلاب في الأردن حول رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الأردن، وذلك حيث ينتظر الآلاف ظهور تلك النتائج بفارغ الصبر، ويبحثون عن الرابط الذي سيؤدي إلى النتيجة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، حيث تقوم وزارة التربية في المملكة الأردنية الهاشمية غالباً بإعلان النتائج عبر موقعها الإلكتروني، وإليكم تفاصيل الإعلان عن النتائج خلال السطور القادمة من هذا المقال.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية عن تفعيل رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الأردن مساء اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 أمام جميع الطلاب من أجل الاستعلام عن نتائجهم من خلال رقم الجلوس الخاص بهم وتاريخ الميلاد، ومن الجدير بالذكر أن هناك عدد الطلاب اللذين سجلوا لدخول الامتحانات بلغ 81,460 حضر منهم 72,431 طالب وطالبه، وكان هناك عدد 67799 من الطلاب دخلوا الامتحانات لغرض النجاح، أما عدد 13841 من الطلاب دخل الامتحانات من أجل رفع معدلاتهم، وبلغت نسب النجاح حسب التقارير من وزارة التربية والتعليم الأردنية 63.7%، وخلال الساعات القليلة القادمة سيتم تفعيل رابط الاستعلام واستخراج النتائج أمام جميع الطلاب في مختلف المناطق بالمملكة، وأكدت المصادر من داخل الوزارة إلى أن التصحيح جاء باستخدام ماسح ضوئي للأسئلة الإلكترونية بالإضافة إلى تصحيح الأسئلة المقالية في مراكز التصحيح الموجودة في كافة المحافظات.

نتائج التوجيهي التكميلي الاردن 2024

بعد تفعيل رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الأردن سيتمكن الجميع من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم من خلال الخطوات التالية:-