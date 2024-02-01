اخر تحديث : تراجع سعر الذهب في مصر الآن “50 جنية” بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2%

سعر الذهب في مصر الآن والذي على الرغم من أنه على قمة السلع الرفاهية في مصر إلي أنه محاط الانظار المواطنين في مصر، وخاصة وانه اصبح من افضل مصادر الاستثمار واحد اهم السلع التي تحتفظ بقيمتها وقد اتجاه المصريين إليها في الآونة الأخيرة من اجل الاحتفاظ بقيمة أموالهم ، ولهذا ننقل إليك اخر تحديث لأسعار الذهب الآن في مصر بعد قرارات البنك المركزي المصري برفع الفائدة.

سعر الذهب في مصر الآن

شهدت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة على ارتفاع جنونى بسبب ارتفاع سعر الدولار ى السوق السوداء ووصل حتى 70 جنية واكثر في الأسابيع الماضية ، والذي على أساسه ارتفعت أسعار جميع السلع ومنها الذهب، والذي فد توقفت الصاغة عن عمليات البيع والشراء بسبب عدم التسعير العادل له ، وبلغ سعر جرام 21 نحو 4000 جنية واكثر ، وبعد قرار البنك المركزي في الساعات الماضية من اليوم 1 فبراير 2024 برفع الفائدة 2% قد نرى تراجع قي أسعار الذهب في الأيام المقبلة ومن ثم العودة مرة اخرى للارتفاع مع بداية مارس المقبل.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ننقل إليك اخر تحديث لسعر الذهب في مصر الآن بعد قرار البنك المركزى برفع الفائدة والتي سوف تشهد على تغييرات جذرية كبرى في الساعات المقبلة ، واليك أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 والتي قد تشهد على تراجع فى الساعات المقبلة فور فتح السوق مجددا: