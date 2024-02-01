الاصفر طالع السما.. أسعار الذهب اليوم الخميس 2024/2/1 في جميع محلات الصاغه بالمصنعية

تعتبر أسعار الذهب من أكثر الأمور المهمة لدى الكثير من الأشخاص خاصة لدى الأشخاص العاملين بمجال الذهب، ويتساءل العديد من المواطنين التي تود البيع أو الشراء على أسعار الذهب اليوم الخميس ليتمكنوا من اتخاذ القرار في الموعد المناسب بشأن الشراء، وقد تم توضيح كافة الأمور الخاصة بأسعار الذهب سنتعرف علي كافه التفاصيل في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الخميس

شهدت الأسواق في الفترة الأخيرة تفاوت كبير في أسعار الذهب بين الساعة والأخرى، وحرصت بعض المحلات على إيقاف التعامل في البيع والشراء لحين استقرار الأسعار، ويتساءل العديد من المواطنين على أسعار الذهب اليوم الخميس، وقد تم توضيح الآتي:

بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 بوزن ثمانية جرام حوالي واحد وثلاثون ألف جنية مصري.

سعر الذهب عيار 24 للشراء حوالي 4428 جنية بينما البيع يبلغ سعره حوالى 4371 جنية.

ذهب عيار 21 يبلغ سعره حوالي 3875 للشراء، بينما البيع يبلغ سعره حوالي 3825 جنية.

سعر الذهب عيار 18 للشراء حوالي 3321 بينما البيع يبلغ سعره حوالي 3278 جنية.

عيار 14 يبلغ سعره حوالى 2590 للشراء بينما البيع يبلغ سعره حوالي 2557 جنية.

ما هي أسباب ارتفاع أسعار الذهب

يظن العديد من الأشخاص بأن استثمار الذهب من أنواع الاستثمار الناجحة للغاية، ولكن تعرض سوق الذهب في الفترة الأخيرة إلي عدم استقرار واضح، وقد وجه العديد من الأشخاص التساؤلات على السبب الرئيسي وراء هذا الامر، وقد تم التصريح بأن الارتفاع الزائد في أسعار الذهب بشكل مبالغ فيه هي إقبال العديد من الأشخاص علي عمليه الشراء أكثر من المعتاد، حيث أن مخزون الذهب السائل لن يغطي الطلب الزائد من قبل المواطنين على الذهب في الفترة الأخيرة، وقد تم التصريح أيضاً بأن أسعار الذهب ليس لها علاقة نهائياً، بسعر الدولار وهذا بسبب الاقبال علي الشراء بشكل مبالغ فيه فقط.