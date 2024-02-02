وانت رايح تصرف أعرف أسعار السلع التموينية فبراير 2024 عشان محدش يستغلك من التجار

أسعار السلع التموينية فبراير، تثير قلقًا كبيرًا بين المواطنين، وذلك بسبب الزيادة الملحوظة التي شهدتها أسعار السلع بشكل عام وتحديدًا المواد الغذائية، ومنذ بداية شهر يناير بدأ الكثيرون من المواطنين في البحث عن الأخبار المتعلقة بالأسعار الجديدة للسلع التموينية في العام الجديد، والتي ستطبق اعتبارًا من بداية شهر فبراير الحالي، في هذا المقال سنقوم بتوفير جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الأسعار الجديدة.

أسعار السلع التموينية فبراير

تم الإعلان عن أسعار السلع التموينية فبراير، وبالتالي يرجى الانتباه إلى أن هذه الأسعار قد تختلف حسب نوع السلعة، فيما يلي نقدم لكم الأسعار الحالية:

سعر كيلو السكر في التموينات الغذائية يبلغ 12.60 جنيه.

بالنسبة للزيت، فإن سعر زجاجة 800 مل هو 30 جنيهًا.

سعر كيس المكرونة بحجم 400 جرام وصل حوالي 6.50 جنيه.

أما بالنسبة لحجم 800 جرام من المكرونة، فإن سعره يبلغ 13 جنيهًا.

سعر الشاي 40 جرام يبلغ 5 جنيهات.

بينما يبلغ سعر المربى 350 جرام حوالي 16 جنيهًا.

سعر نصف كيلو من العدس يصل إلى 21 جنيهًا.

أما سعر التونة المفتتة يصل إلى 18 جنيهًا.

سعر قطعة من الجبنة البيضاء هو 4.50 جنيه.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

يتم صرف كيلو واحد من السكر للفرد، والحد الأقصى 6 كيلو من السكر على البطاقة الواحدة، أما بالنسبة للزيت يتم صرف زجاجة واحدة من زيت الخليط 800 مل للفرد، والحد الأقصى هو 4 زجاجات من الزيت على البطاقة، حيث أكد محمد أبو مندور أحد أعضاء شركة النيل التابعة لوزارة التموين، أن أسعار السلع الأساسية بالبطاقة التموينية ثابتة منذ عام 2019، وأن الدعم الحكومي لا يزال مستمرًا لأكثر من 50٪ من السلع، وبالتالي تحمل الدولة مسؤولية كبيرة في توفير هذه السلع، حيث يتم توزيع 32 سلعة على البطاقة التموينية، وتُحقق الوزارة إيصال يومي لما يقرب من 4000 طن من السكر و 3000 طن من الزيت. ومن المقرر أن يبدأ صرف التموين من اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.