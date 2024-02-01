“بعد قليل”.. رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 برقم الجلوس عبر موقع توجيهي جو tawjihi.jo في الاردن

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024، من المقرر أن يتم تفعيل رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 بعد قليل ليتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم، حيث سيتم رفع نتائج التوجيهي التكميلي 2024 عبر موقع توجيهي جو كعادة كل عام ليستعلم عنها الطلاب بسهولة الكترونيا، كما سيتم رفعها أيضا عبر الموقع الرسمي للوزارة وارسال الكشوف إلى المدارس، وسنوفر لكم طريقة الاستعلام عن النتائج.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024

يمكنك زيارة رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 والاستعلام عن نتيجتك فور رفعها، حيث من المقرر أن يتم اعتماد نتائج التوجيهي من قبل الوزارة خلال الساعات القادمة، وذلك وفقا للتصريحات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات، واليكم رابط استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2024 برقم الجلوس:

قم بالدخول إلى موقع توجيهي جو.

أو قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية الأردنية.

قم بالدخول إلى نتائج التوجيهي التكميلي 2024.

قم بإدخال البيانات الخاصة بالطالب، الاسم، رقم الجلوس، في الأماكن المخصصة لها.

ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر امامك.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة بالدرجات في كافة المواد.

نتائج التوجيهي التكميلي 2024 برقم الجلوس

كشفت وزارة التربية الاردنية أن نتائج التوجيهي التكميلي 2024 ستظهر في عموم محافظات الاردن خلال الساعات القادمة، حيث تم الانتهاء أعمال التصحيح في كافة المديريات التعليمية، ومن المقرر أن تعلن النتيجة في كافة المدارس في جميع المحافظات “البلقاء، اربد، جرش، الزرقاء، الطفيلة، عجلون، العقبة، العاصمة، الكرك،…” خلال ساعات من الآن، ويمكنك في حالة تعذر حصولك على النتيجة أن تترك بياناتك في التعليقات بشكل كامل وصحيح لتقوم اسرة الموقع بجلب النتيجة بالدرجات لك في كافة المواد التي اديت الامتحان بها خلال الفترة الماضية.