اعرف قبل اي حد.. موعد قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة وفق لقرار وزارة الكهرباء

ازداد البحث في الآونة الأخيرة عن موعد قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة 2024، حيث شهدت محافظات مصر انقطاع في التيار الكهربائي بشكل يومي خلال نهاية العام الماضي، وذلك من أجل تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وتغير المناخ، ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بوضع جدول زمني لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.

موعد قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة

وضعت الشركة القابضة للكهرباء جدول موعد قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة خلال الفترة الماضية، وذلك بإقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء، حيث شهدت الخطة الزمنية الجديدة تغيرا في المواعيد السابقة، وتبعا للجدول الزمني المتبع فإنه يتم قطع الكهرباء بداية من الساعة 9 صباحاً بمعدل ساعة واحدة في اليوم بدلا من ساعتين.

مواعيد قطع الكهرباء في محافظة القاهرة 2024

قسمت الشركة القابضة للكهرباء مناطق محافظة القاهرة تخفيفا للأحمال بشكل يومي، حيث تبدأ ساعات التخفيف من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهرًا، وجاء جدول مواعيد انقطاع الكهرباء على النحو التالي:

سيتم انقطاع التيار الكهربائي في المناطق الآتية: مدينة نصر، وسط البلد، الزمالك، مصر الجديدة، المعادي بداية من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهرًا.

موعد انقطاع التيار الكهربائي في المناطق التالية: الوايلى، باب الشعرية، الدرب الأحمر، السيدة زينب يكون في الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً.

أما موعد انقطاع الكهرباء في المناطق الآتية: حلوان، شبرا، المرج، عين شمس، المطرية يكون في الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً.

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الجيزة

بداية من شهر يناير 2024 قامت الحكومة بتفعيل جدول تخفيف الأحمال الجديد، وجاءت مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الجيزة على الشكل التالي: