بيان عاجل من وزارة التربية حول رواتب المعلمين.. 300 مليون دينار دفعة واحدة

كشفت وزارة التربية في العراق، اليوم الخميس الموافق 1 من شهر فبراير 2024، عن استرداد نحو 300 مليون دينار من مزدوجي الرواتب داخل محافظة النجف بالعراق، حتى أن هذا الإسترداد جاء بعد إجراء عملية التقاطع الوظيفي لجميع منتسبي المديرية وبالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية داخل المحافظة، مما يكون خطوة تسير نحو اتجاه الحد من الإحتيال وكذلك الفساد الإداري والمالي داخل الدولة العراقية.

استرداد 300 مليون دينار

وأكدت وزارة التربية، أن المديرية العامة دخل محافظة النجف قامت بإسترداد مبلغًا ماليًا قدره 300 مليون دينار عراقي، حتى أن ذلك جاء بعض الفحص والتحقيق الدائم لجميع المتسببين في ذلك، على أن يتم التحكم بجميع عمليات الفساد الإداري والمالي بكافة مديريات التربية العراقية على مستوى المحافظات، مع الإلتزام بقوانين العمل الأدبي والأخلاقي داخل جميع الجهات والهيئات الحكومية سواء التعليمية أو غيرها.

ضبط عمليات النصب والإحتيال في العراق

وأوضح البيان الصادر عن وزارة التربية، عن استمرار لجان التقاطع الوظيفي نحو إجراء التحقيقات الإدارية لجميع مزدوجي الرواتب في كافة المديريات العامة، مؤكدة أنه يتم السيطرة على جميع الظواهر السلبية من أجل تحقيق الإستراتيجة الوطنية للنزاهة وكذلك مكافحة الفساد داخل الدولة.