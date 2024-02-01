تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على نايل سات وعرب سات بأٌقوى إشارة لمتابعة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024، كما هي العادة ينشط البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 مع نهاية كل أسبوع من أجل الحلقة الجديدة من المسلسل التركي الأشهر “ٌقيامة عثمان”، حيث يعتبر هذا المسلسل واحد من المسلسلات التاريخية التي أصبحت عشق بالنسبة لمتابعيها ولعل قناة Al Fajr TV هي واحدة من أبرز القنوات العربية التي تنقل أحداث المسلسل بعد العرض الأول له على قناة ATV التركية، وذلك ما جعل القناة تحصل على شعبية كبيرة جداً في الوطن العربي بل الشرق الأوسط والعالم كله، ونوضح لكم متابعينا في هذا المقال تردد القناة على النايل سات للاستمتاع بالمحتوى الخاص بالقناة بأقوى إشارة وأعلى جودة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

يتم نقل الحلقة 146 من مسلسل قيامة عثمان اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 عبر تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات وعرب سات، حيث كان العرض الأول لهذه الحلقة يوم أمس الأربعاء الموافق 31 يناير ويتم نقل أحداث الحلقة اليوم مترجمة عبر شاشة القناة، وإليكم التردد الصحيح للقناة على النايل سات كالآتي:-

القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة النايل سات 12034 أفقي H 27500 3/4 HD

أما عن تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات فيكون على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الترميز: 27500.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 146

بعدما قدمنا لكم تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 نتعرف على موعد عرض الحلقة الجديد من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 146 والتي ينتظرها عشاق المسلسل بفارغ الصبر لما سيحدث بها من أحداث شيقة ومثيرة للغاية، حيث من المقرر عرض تلك الحلقة اليوم الخميس في تمام الساعة 21:00 التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة 22:00 العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.