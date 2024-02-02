12 مجال للعمل.. الوظائف المتاحة والوثائق المطلوبة للتوظيف في سكك حديد مصر لعام 2024

يرغب العديد من حديثي التخرج وحاملي المؤهلات في التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2024 في جميع المحافظات، حيث أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة التي يتعين ملؤها، وذلك مع بداية تشغيل قطار تالجو الإسباني في الفترة القادمة، سيتم تشغيل هذا القطار من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، ويعتبر تالجو من بين القطارات التي ستحدث ثورة كبيرة في مجال النقل داخل مصر، مع تقديم خدمات أوروبية للمسافرين على متنه، وسنسلط في هذا المقال الضوء على أهم المتطلبات والشروط التي أعلنتها هيئة سكك حديد مصر للأفراد الذين يرغبون في التقديم للوظائف المعلنة، كما سنتعرف أيضاً على الأوراق التي ينبغي إرفاقها مع طلب التوظيف، وإليكم التفاصيل.

التخصصات المتاحة في السكك الحديدية

يتوفر في سكك حديد مصر مجموعة من الشواغر التي تم الإعلان عنها من قبل الهيئة، وفيما يلي تفاصيل تخصصات وظائف السكك الحديد الجديدة.

أفراد أمن في جميع المحافظات

صرافي تذاكر في محطات القطارات

خريجين مختصين في شعبة الميكانيك

محاسبين (خريجين)

مهندسين في مختلف المجالات

مدير تشغيل

مشرف أمن

تخصص في شعبة الكهرباء

سائقي قطارات

عمال نظافة ذوي المؤهل الدراسي المتوسط

وظائف إدارية في مجال السكك الحديد

وظائف في شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة

من الجدير بالذكر أن الهيئة تقدم أيضاً عدداً من الوظائف في مجال السكك الحديدية للأفراد ذوي الإعاقة.

الوثائق المطلوبة للتقديم في السكك الحديدية لعام 2024

لضمان قبول طلبات الوظائف في مجال السكك الحديدية لعام 2024 بجميع المحافظات، يتوجب على الراغبين في التقديم إعداد مجموعة من الوثائق، يجب على المتقدمين إلحاق هذه الأوراق بطلب التوظيف، والوثائق المطلوبة لعمليات التعيين في السكك الحديدية تشمل:

شهادة الميلاد

نسخة من المؤهل الدراسي المتناسب مع طبيعة الوظيفة المتقدم لها

أربع صور شخصية حديثة بحجم 6×4 خلفية بيضاء

مستند يثبت الحالة العسكرية، سواء كان ذلك بالحصول على الإعفاء المؤقت أو اكتمال الخدمة العسكرية بشكل نهائي

صورة سارية لبطاقة الرقم القومي

فيش جنائي يقدم للهيئة، ويجب أن يكون المتقدم خالياً من أي سوابق جنائية

علماً أن هيئة سكك حديد مصر تشدد على أهمية استكمال جميع الوثائق كشرط أساسي للقبول.