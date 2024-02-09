بالخطوات استعلام المعاش بالرقم القومي موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 2024

استعلام المعاش بالرقم القومي يسعى العديد من المواطنين عن كيفية استعلام المعاش بالرقم القومي، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن سهولة الاطلاع على المعاش باستخدام الرقم القومي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، لذلك من الآن

يستطيع المواطنون الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمعاش بصورة مباشرة وسريعة، في هذا المقال سنوفر إليكم الروابط الخاصة بالهيئة القومية الاجتماعية.

استعلام المعاش بالرقم القومي

يمكن الآن لجميع للمواطن الراغبين في استعلام المعاش بالرقم القومي، اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

الخطوة الثانية: ابحث عن رمز الاستعلام عن المعاشات باستخدام الرقم القومي.

الخطوة الثالثة: ادخل رقمك القومي بشكل صحيح، وتحقق من إدخال كل الأرقام بطريقة صحيحة.

الخطوة الرابعة: انقر على زر “استعلام”.

على الفور، ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاش الذي تم الاستعلام عنه.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

للاستعلام عن الرقم التأميني من خلال إدخال الرقم القومي، يرجى اتباع الخطوات الآتية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية.

ابحث عن رمز الاستعلام الخاص بالرقم التأميني عن طريق الرقم القومي.

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة بواسطة إدخال الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على كلمة استعلام.

ستظهر جميع البيانات المتعلقة بالرقم التأميني.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدأت يوم الخميس الأول من الشهر صرف معاشات فبراير مع زيادة استثنائية تتراوح بين 300 و 600 جنيه، وذلك وفقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيستفيد من هذا القرار ما يقرب من 11 مليون مواطن، وبالتالي أقامت الهيئة عدة منافذ لمتابعة صرف المعاش، بما في ذلك: