مع اقتراب شهر رمضان المبارك ازدادت مؤشرات البحث عن حقيقة تخفيف ساعات انقطاع الكهرباء في رمضان 1445، ففي الشهور الماضية أصبحت الكهرباء تقطع يوميًا لتخفيف الأحمال وكان الأمر عشوائي في البداية ثم أصبحت بعد ذلك ساعات تخفيف الأحمال ساعة واحدة يوميًا حتى استقرت في نهاية الأمر إلى ساعتين يوميًا يختلف موعدها باختلاف كل منطقة، وأيضًا في الفترة الأخيرة مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول أصبحت ساعات انقطاع الكهرباء في ساعات النهار فقط حتى يتمكن الطلبة من مذاكرة دروسهم يوميًا بلا عائق لذلك.

حقيقة تقليل ساعات انقطاع الكهرباء في رمضان 1445

انتشرت بعض الأخبار أنه سوف يتم تقليل ساعات انقطاع الكهرباء في رمضان المقبل عام 1445 ساعة واحدة فقط يوميًا بدلًا من ساعتين يوميًا، وسوف تتم عمليات تخفيف الأحمال بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً وتختلف ساعة انقطاع الكهرباء من كل مدينة عن الأخرى.

أنه لن يتم تخفيف ساعات انقطاع الكهرباء أثناء الليل مطلقًا ويبدأ ذلك منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك الموافق الحادي عشر من شهر مارس عام 2024، ولكن يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن، وسوف يتم وضع جدول جديد بالمواعيد المتوقعة والإعلام عنه قبل بداية شهر رمضان المبارك.

أسباب تخفيف الأحمال علي الكهرباء

بدأت أعمال تخفيض الأحمال منذ بداية الصيف الماضي ولذلك عدة أسباب لعل أهمها ما يلي: