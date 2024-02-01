تردد قناة ميكس وان 2024 mix one نايل سات hd بدون تقطيع وتابع أقوى الأفلام الأجنبية المترجمة

تردد قناة ميكس وان 2024 فهي واحدة من أهم القنوات التليفزيونية المخصصة لعرض الأفلام الأجنبية مترجمة باللغة العربية، وقد حققت قناة mix one نجاح كبير عند انطلاقها على جميع الأقمار الصناعية، حيث إنها تعرض يومياً أفلام أجنبية جديدة ومثيرة ومتنوعة ما بين الأكشن والخيال العلمي وغيرها، وسنتابع معكم عبر هذه المقالة التردد الجديد لقناة ميكس وان mix one عبر النايل سات وعرب سات.

ترد قناة ميكس وان 2024

قدمت قناة ميكس مجموعة متنوعة من أفضل الأفلام العالمية وتشمل تصنيفات كالأفلام الرعب وأفلام الحركة وأفلام المغامرة والتشويق، بالإضافة إلى أعمال سينمائية أخرى حصرية وفريدة.، تعمل القناة على حذف أي مشاهد محتملة تكون غير مناسبة قبل عرض الأفلام، مراعاةً لكونها محط اهتمام لعددٍ كبيرٍ من الأسر.

لتجنّب شعور المُشاهد بالملل أثناء متابعة الأفلام ولمنعه من إغلاق القناة نتيجةً لتكرار الإعلانات، حرصت قناة ميكس وان على التقليل من وجود الفواصل الإعلانية.

تردد قناة mix one

يمكنكم الآن تنزيل تردد قناة ميكس وان 2024 على أجهزة استقبالكم من خلال هذه الترددات:-

القمر الصناعي النايل سات.

التردد : 11938.

معدل الاستقطاب : أفقي H.

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/5.

الجودة HD.

وقناة mix one من القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى دفع أي اشتراكات سواء كانت شهرية أو سنوية، بالإضافة إلى جودتها العالية في الصوت ونقاء في الصورة، لذا يقبل على مشاهدتها عدد كبير من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي وتفضيلها من بين القنوات المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية.