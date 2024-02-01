تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد على نايل وعرب سات.. اضبطها الآن واستمتع بأهم مباريات 2024

يسعى الكثير من المشاهدين من محبي الساحرة المستديرة إلى معرفة تردد قناة أبو ظبي الرياضية، وذلك للاستمتاع بكل ما تعرضه القناة من مباريات وفعاليات رياضية، من كافة بقاع العالم، سواء كانت بطولات محلية أو دولية، وهو ما جعل قناة أبوظبي الرياضية تحتل مكانة كبيرة للغاية لدى الجمهور العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

يمكنك الآن ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية من أجل مشاهدة أهم وأكبر المنافسات الكروية العربية والعالمية، وتتوفر القناة على القمر الصناعي عرب سات، وعلى القمر الصناعي نايل سات، إليك قيم ضبط التردد:

على القمر الصناعي نايل سات.

على التردد 12091.

بمعادل ترميز 27500.

بمعامل تصحيح خطأ 5 / 6.

واستقطاب أفقي.

وجودة الأتش دي.

أو

على القمر الصناعي عرب سات.

بمعادل ترميز 27500.

وتردد 11804.

واستقطاب أفقي.

ومعامل تصحيح خطأ 5 /6.

وجودة الأتش دي.

طريقة ضبط تردد أبو ظبي الرياضية

يمكنك الآن ضبط القناة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: عليك تشغيل جهاز التلفاز وجهاز الاستقبال الريسيفير.

ثانيًا: قم باستخدام جهاز التحكم عن بعد واضغط على القائمة.

ثالثًا: عليك أن تختار الإعدادات.

رابعًا: ثم قم باختيار “التثبيت”.

خامسًا: عليك اختيار الإدخال اليدوي، ومن ثم قم بتحديد القمر الصناعي، وبعدها اكتب التردد كما هو موضح سابقًا، ومن ثم قم باختيار الاستقطاب، الترميز، معامل تصحيح الخطأ.

سادسًا: اضغط على “بحث” واترك جهاز الاستقبال يجري عملية البحث.

أخيرًا: اضغط على حفظ التغييرات من أجل حفظ القنوات الجديدة التي تم تنزيلها.

جديرًا بالذكر أن قناة أبو ظبي تعرض الكثير من البرامج التي تقوم بتحليل الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس آسيا، وكأس الأمم الأفريقية.