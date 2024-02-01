استقبلهم مع بعض.. تردد قنوات mbc على النايل سات بضغطة واحدة من الريموت

يرغب العديد من الأشخاص في استقبال التردد الجديد لقنوات mbc على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، حتى أن هذه القنوات تقوم بعرض كل ما هو جديد سواء أفلام أو المسلسلات وبرامج متنوعة تتمثل في الدين والفن والرياضة والتوك شو، وغيرها من المحتويات الأخرى التي تقوم القناة بإذاعتها على مدار الساعة، ويمكن التعرف على التردد الجديد للقناة وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة mbc مصر الان

من السهل القيام بإستقبال قناة mbc مصر على العرب سات والنايل سات، وفقًا لما نص على التالي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11470.

معدل ترميز القناة فهو 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

تردد قناة mbc العراق

وهنا التردد الجديد لقناة mbc العراق، وفقًا للبيانات الأتيه:-

القمر الصناعي لقناة mbc هو النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون 11315.

معدل الترميز يكون 27500.

استقطاب قناة يكون أفقي.

تردد قناة mbc 3 النايل سات

ويمكن التعرف على قناة mbc3 النايل سات، كما على النحو الأتي:-