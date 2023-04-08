قيمة زكاة الفطر في مصر 2023 وموعد اخراجها ومستحقيها

قيمة زكاة الفطر في مصر 2023، قبل أيام من الآن تم تحديد قيمة زكاة الفطر في مصر 2023 من قبل مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، الذي أوضح عن امكانية إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، مناشدا جموع المواطنين بتوجيه زكاتهم إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين كما ورد في الشريعة الاسلامية، وتعد الزكاة أحد أركان الإسلام الخمس.

قيمة زكاة الفطر في مصر 2023

وتقدر قيمة زكاة الفطر في مصر 2023 هذا العام بـ30 جنيه كحد أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر 20 جنيه كحد أدنى، موضحا أنه يستحب زيادة أموال زكاة الفطر لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم.

موعد اخراج زكاة الفطر 2023

يمكن لكل المسلين اخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان وحتى قبيل أداء صلاة العيد، وبعد هذا الوقت تحتسب صدقة عادية.

وقت إخراج زكاة الفطر

تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند “الحنفية”، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين وكان ابن عمر-رضى الله عنهما- كانا لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر.

حكم زكاة الفطر

زكاة الفطر أمر فرض وواجب على كل مسلم الكبير والصغير، والذكر والأنثى، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة “.