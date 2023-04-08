تعرف على مسلسلات رمضان النصف الثاني ٢٠٢٣ ومواعيد العرض

مسلسلات رمضان النصف الثاني ٢٠٢٣ عديدة ومميزة ولكل مسلسل من هذه المسلسلات الأحداث المميزة الخاصة به الذي يناقشها ولكل مسلسل مواعيد عرض خاصة به

مسلسلات رمضان النصف الثاني ٢٠٢٣

توجد العديد من المسلسلات التي تبدأ من النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وتستمر حتى نهاية شهر رمضان وهذه المسلسلات يمكن أن تتمثل في الآتي

مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي وبدأ عرض هذا المسلسل بداية من يوم 16 من شهر رمضان وهذا المسلسل مكون من 15 حلقة.

مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا ويشارك معه الفنان محمد فراج وهذا المسلسل مكون من عشر حلقات تبدأ أول حلقة من يوم 21 من شهر رمضان ويستمر حتى نهاية الشهر

مسلسل تلت التلاتة بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وهذا المسلسل يغمره حالة من الغموض والإثارة والتشويق والجريمة وتبدأ أولى حلقات هذا المسلسل في يوم 16 من شهر رمضان المبارك ومكون من 15 حلقة.

مسلسل الصندوق لأحمد داش ويشارك معه عدد من الفنانين من ضمنهم هدى المفتي وعلي قاسم وهذا المسلسل مكون من 15 حلقة على أن تبدأ الحلقة الأولى منه يوم 16 من شهر رمضان المبارك.

مواعيد عرض مسلسلات النصف الثاني

توجد مواعيد خاصة بعرض مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان وهذه المواعيد تختلف على حسب القناة وهي: