New أقوى تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات 2024 وعرب سات لمتابعة أحلى أغاني الأطفال الجديدة

أقوى تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات، لا يقتصر جمهور طيور الجنة فقط على الأطفال الصغار بل يشاهد القناة أيضا أباؤهم وأمهاتهم لأنهم نشأوا على تلك القناة المتميزة، من هذا المنطلق أصبحت هذه القناة أمر مهم عند كل الأسر العربية، حيث الاطمئنان على أطفالنا خلال مشاهدة كل ما هو قيم ومفيد لهم.

أقوى تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات

يتم تحديث تردد قناة طيور الجنة 2024 وجميع المحطات الفضائية دائما وبشكل سنوي لكي يوفر البث جودة أعلى للمشاهد، ولا يحدث انقطاع في الإرسال أو تشويش، لذلك تبحث الأمهات عن التردد الجديد، والذي يوفر القناة على جميع الاقمار الصناعية، وبالتالي يمكن مشاهدة القناة من كل الدول العربية وكثير من الدول الأجنبية.

التردد على النايل سات ..

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

التردد على العرب سات..

التردد: 11274.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

تأسست قناة طيور الجنة في عام 2009 ومنذ ذلك الوقت وهي منطلقة في عنان البث الذي لا يتوقف، لتكون أهم محطات الأطفال في الوطن العربي، والنقر الرئيسي لها في دولة الأردن، وهي أحد قنوات مجموعة BBC وصاحبها خالد مقداد، الذي استعان بأبناءه في تقديم الكثير من الفقرات والأناشيد التي مازالت محفورة في وجدان الطفل العربي، وقد أصبحت طيور الجنة القناة المفضلة عند الأسرة العربية لأنها تقدم محتوى تعليمي للطفل، ومحتوى ترفيهي بالأناشيد والأغاني والفقرات المسلية، ولا يمكننا أن نغفل الجانب التربوي لقناة طيور الجنة الذي يقدم الأخلاق الحميدة لأطفالنا العرب بطريقة تناسب سنهم الصغير.