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ننشر.. موعد بداية الامتحانات التمهيدية الخارجي في دولة العراق وفق لوزارة التربية والتعليم العراقية

عبدالله عربيمنذ 35 دقيقة
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أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد بداية الامتحانات التمهيدية الخارجي في دولة العراق 2024، وذلك بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن يتم انطلاقها في يوم الخميس المقبل الموافق 8 فبراير 2024 في تمام الساعة 9 صباحًا بكافة المديريات التعليمية. 

موعد بداية الامتحانات التمهيدية الخارجي في دولة العراق

كشفت الجهات المختصة رسمياً موعد بداية الامتحانات التمهيدية الخارجية في دولة العراق للترم الأول، والتي من المؤكد أن تبدأ في يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 في الساعة 9 صباحًا، وشددت الجهات المعنية على ضرورة اتباع الطلبة للتعليمات التي أقرتها الوزارة داخل لجنة الامتحان، وذلك حرصاً على حق كل طالب. 

وفيما يلي جدول امتحانات المرحلة المتوسطة بالعراق: 

 

اليومالتاريخالمادة
الخميس 8 فبراير 2024مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية
السبت10 فبراير 2024مادة اللغة الإنجليزية 
الأحد 11 فبراير 2024مادة الرياضيات 
الاثنين12 فبراير 2024مادة الإجتماعيات
الثلاثاء13 فبراير 2024مادة الإنسان والصحة
الأربعاء14 فبراير 2024مادة الكيمياء 
الخميس 15 فبراير 2024مادة الفيزياء
السبت17 فبراير 2024مادة اللغة الكردية

جدول امتحانات المرحلة التمهيدية الخارجي 2024

طرحت الجهات المعنية جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة التمهيدية الخارجي بالعراق، وذلك كالتالي: 

 

اليومالتاريخ المادة
الخميس 8 فبراير 2024مادة التربية الإسلامية 
السبت10 فبراير 2024مادة اللغة العربية وهو باللغة الكردية للمدارس الكردية
الأحد11 فبراير 2024مادة اللغة الإنجليزية 
الاثنين12 فبراير 2024مادة الرياضيات 
الثلاثاء 13 فبراير 2024مادة الاجتماعيات
الأربعاء 14 فبراير 2024مادة العلوم

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة امتحانات التمهيدي 2024 

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية منصة إلكترونية من أجل تمكين الطالب وولي الأمر من الاستعلام عن نتيجته بكل سهولة، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية: 

  • الذهاب إلي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
  • اختيار المرحلة التعليمية المراد الاستعلام عنها. 
  • تعين الفصل الدراسي. 
  • إدخال اسم الطالب ورقم الامتحان الخاص به. 
  • الضغط على ايقونة البحث عن النتيجة. 
  • النقر على خانة طباعة من أجل تحميل كشف النتائج على الجهاز. 
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عبدالله عربيمنذ 35 دقيقة
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