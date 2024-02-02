ننشر.. موعد بداية الامتحانات التمهيدية الخارجي في دولة العراق وفق لوزارة التربية والتعليم العراقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد بداية الامتحانات التمهيدية الخارجي في دولة العراق 2024، وذلك بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن يتم انطلاقها في يوم الخميس المقبل الموافق 8 فبراير 2024 في تمام الساعة 9 صباحًا بكافة المديريات التعليمية.

موعد بداية الامتحانات التمهيدية الخارجي في دولة العراق

كشفت الجهات المختصة رسمياً موعد بداية الامتحانات التمهيدية الخارجية في دولة العراق للترم الأول، والتي من المؤكد أن تبدأ في يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 في الساعة 9 صباحًا، وشددت الجهات المعنية على ضرورة اتباع الطلبة للتعليمات التي أقرتها الوزارة داخل لجنة الامتحان، وذلك حرصاً على حق كل طالب.

وفيما يلي جدول امتحانات المرحلة المتوسطة بالعراق:

اليوم التاريخ المادة الخميس 8 فبراير 2024 مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية السبت 10 فبراير 2024 مادة اللغة الإنجليزية الأحد 11 فبراير 2024 مادة الرياضيات الاثنين 12 فبراير 2024 مادة الإجتماعيات الثلاثاء 13 فبراير 2024 مادة الإنسان والصحة الأربعاء 14 فبراير 2024 مادة الكيمياء الخميس 15 فبراير 2024 مادة الفيزياء السبت 17 فبراير 2024 مادة اللغة الكردية

جدول امتحانات المرحلة التمهيدية الخارجي 2024

طرحت الجهات المعنية جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة التمهيدية الخارجي بالعراق، وذلك كالتالي:

اليوم التاريخ المادة الخميس 8 فبراير 2024 مادة التربية الإسلامية السبت 10 فبراير 2024 مادة اللغة العربية وهو باللغة الكردية للمدارس الكردية الأحد 11 فبراير 2024 مادة اللغة الإنجليزية الاثنين 12 فبراير 2024 مادة الرياضيات الثلاثاء 13 فبراير 2024 مادة الاجتماعيات الأربعاء 14 فبراير 2024 مادة العلوم

خطوات الاستعلام عن نتيجة امتحانات التمهيدي 2024

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية منصة إلكترونية من أجل تمكين الطالب وولي الأمر من الاستعلام عن نتيجته بكل سهولة، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية: