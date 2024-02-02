ننشر.. موعد بداية الامتحانات التمهيدية الخارجي في دولة العراق وفق لوزارة التربية والتعليم العراقية
أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد بداية الامتحانات التمهيدية الخارجي في دولة العراق 2024، وذلك بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن يتم انطلاقها في يوم الخميس المقبل الموافق 8 فبراير 2024 في تمام الساعة 9 صباحًا بكافة المديريات التعليمية.
موعد بداية الامتحانات التمهيدية الخارجي في دولة العراق
كشفت الجهات المختصة رسمياً موعد بداية الامتحانات التمهيدية الخارجية في دولة العراق للترم الأول، والتي من المؤكد أن تبدأ في يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 في الساعة 9 صباحًا، وشددت الجهات المعنية على ضرورة اتباع الطلبة للتعليمات التي أقرتها الوزارة داخل لجنة الامتحان، وذلك حرصاً على حق كل طالب.
وفيما يلي جدول امتحانات المرحلة المتوسطة بالعراق:
|اليوم
|التاريخ
|المادة
|الخميس
|8 فبراير 2024
|مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية
|السبت
|10 فبراير 2024
|مادة اللغة الإنجليزية
|الأحد
|11 فبراير 2024
|مادة الرياضيات
|الاثنين
|12 فبراير 2024
|مادة الإجتماعيات
|الثلاثاء
|13 فبراير 2024
|مادة الإنسان والصحة
|الأربعاء
|14 فبراير 2024
|مادة الكيمياء
|الخميس
|15 فبراير 2024
|مادة الفيزياء
|السبت
|17 فبراير 2024
|مادة اللغة الكردية
جدول امتحانات المرحلة التمهيدية الخارجي 2024
طرحت الجهات المعنية جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة التمهيدية الخارجي بالعراق، وذلك كالتالي:
|اليوم
|التاريخ
|المادة
|الخميس
|8 فبراير 2024
|مادة التربية الإسلامية
|السبت
|10 فبراير 2024
|مادة اللغة العربية وهو باللغة الكردية للمدارس الكردية
|الأحد
|11 فبراير 2024
|مادة اللغة الإنجليزية
|الاثنين
|12 فبراير 2024
|مادة الرياضيات
|الثلاثاء
|13 فبراير 2024
|مادة الاجتماعيات
|الأربعاء
|14 فبراير 2024
|مادة العلوم
خطوات الاستعلام عن نتيجة امتحانات التمهيدي 2024
وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية منصة إلكترونية من أجل تمكين الطالب وولي الأمر من الاستعلام عن نتيجته بكل سهولة، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:
- الذهاب إلي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- اختيار المرحلة التعليمية المراد الاستعلام عنها.
- تعين الفصل الدراسي.
- إدخال اسم الطالب ورقم الامتحان الخاص به.
- الضغط على ايقونة البحث عن النتيجة.
- النقر على خانة طباعة من أجل تحميل كشف النتائج على الجهاز.