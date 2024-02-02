“اصحاب المعاشات هيعوموا في بحر الفلوس”.. زيادة 600 جنيه لاصحاب المعاشات بأثر رجعي في هذا الموعد + قرارات مفرحة من الوزارة.. خش شوف بسرعة انت منهم ولا لأ!!

قامت الحكومة بالإعلان عن زيادة لأصحاب المعاشات وهذه الزيادة تقدر ب 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وتكون بأثر رجعي، وتعمل الحكومة على الاهتمام بجميع المواطنين وتحقيق مستوى معيشي مناسب للظروف الاقتصادية الحالية، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات المستفيدين من هذه الزيادات حوالي 11 مليون مواطن، ولذلك يعتبر توفير الدعم للمواطنين عامل أساسي في تخفيف التكاليف المعيشية، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالكشف عن الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات وستكون بأثر رجعي، وسوف نقوم بعرض التفاصيل في السطور التالية.

زيادة 600 جنيه بأثر رجعي

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن عدة قرارات، وهذه القرارات تعمل على تقديم الدعم لجميع المواطنين لتحسين المستوى المعيشي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ومن بين هذه القرارات زيادة 600 جنيه لأصحاب المعاشات بشكل رجعي بدل من 300 جنيه، وقد تسعى الحكومة جاهدة لتحسين ظروف المواطنين المعيشية والعمل على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تمت إضافة هذه الزيادة المقررة بداية من شهر نوفمبر، ويتم ذلك للتغلب على الظروف المادية الصعبة والعمل على مواجهة الحياة وتكاليفها المتزايدة.

زيادة 20 % لأصحاب المعاشات

لقد صرح “إبراهيم أبو العطا” الأمين العام لنقابة المعاشات وذلك من خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، أشار إلى أن الحكومة تقوم باتخاذ جميع القرارات التي تساعد في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد على المواطنين، هذه القرارات تتضمن مساعدة المواطنين على مواجهة الغلاء والتغلب على حالة التضخم التي تحدث في الوقت الحالي، وأيضًا اشتملت على زيادة المعاشات وذلك من أجل مساندة الأفراد في تلبية احتياجاتهم وتحقيق مطالب جميع أفراد الأسرة.

موعد الزيادة

جاء في القانون رقم 148 المادة 35 لعام 2023 فيما يتعلق بالتأمينات بأنه سيتم الحصول على زيادات المعاش كل عام من شهر أكتوبر، وهذه الزيادة تقدر ب 20 % للمعاشات.