تعرف على أسعار الذهب في العراق وفقًا لتاريخ اليوم 8 ابريل 2023

أسعار الذهب في العراق اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل شهد انخفاض بسيط عن الأسابيع والأشهر الماضية في العراق كما شهد انخفاض ملحوظ في سعره عالميًا.

أسعار الذهب في العراق

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل في هذا الأسبوع إلى أن وصل سعر جرام الذهب على حسب العيار إلى الآتي:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل إلى أن وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق إلى 84,039 دينار.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق إلى أن وصل سعره اليوم إلى 73,536 دينار.

انخفض سعر الذهب اليوم في العراق إلى أن وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة حوالي 63,030 دينار.

سجل سعر أوقية الذهب في العراق اليوم حوالي 2,613,600 دينار.

سعر كيلو الذهب اليوم في العراق سجل نحو 84,038,585 دينار.

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل عالميًا حالة من الانخفاض عن الأسابيع والأشهر الماضية وقد وصل سعر الذهب عالميًا إلى الآتي:

ظلت أسعار الذهب عالميًا في حالة انخفاض في نهاية التعاملات الأسبوعية في الأسواق.

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية في العالم بنسبة تصل إلى 0,6% إلى 2,009,07 دولار أمريكي للأوقية.

استقر سعر الذهب في الشهر السابق ولكن تم ارتفاعه بنسبة 0,5% أي حوالي 2026,40 دولار.

حدثت مخاوف عالمية بسبب حدوث تباطؤ في انخفاض سعر الذهب عالميًا بحسب وكالة رويترز.

من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال، أن تقوم بالتعرف على اسعار الذهب في العراق 2023.