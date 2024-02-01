ثبتها الآن.. تردد قنوات بين سبورت المفتوحة 1 و 2 على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية نزلها واستمتع بالمباريات

في الساعات الأخيرة تمت زيادة في البحث من قبل العديد من المواطنين عن تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحة 1 و 2 تعتبر هذه القنوات جزءًا من شبكة بي إن سبورت الرياضية التي تعمل على تقديم المحتوى الرياضي، وتحظى بشعبية كبيرة بين متابعي كرة القدم من خلال موقعنا الإخباري البديل، سنوفر لكم معلومات حول تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة

يرغب العديد من المواطنين في الشرق الأوسط في الحصول على تردد قنوات beIN SPORTS المفتوحة 1 و 2، والتي تعتبر من بين أبرز وأفضل القنوات الرياضية الفضائية حاليًا، يهدف الكثيرون إلى تنزيلها لمتابعة المباريات في مختلف البطولات العربية والعالمية، فيما يلي ترددات القناتين على الأقمار الصناعية:

تردد قناة beIN sport 1 نايل سات

قم بضبط القمر الاصطناعي : نايل سات

قم بضبط تردد: 11013

قم بضبط معدل الترميز : 27498

قم بضبط الاستقطاب: أفقي

تردد قناة beIN SPORTS 1 بدر سات

قم بضبط القمر الصناعي: بدر سات

تردد: 11546

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة beIN SPORTS 2 نايل سات

قم بضبط القمر الصناعي: نايل سات

تردد: 11055

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27499

تردد قناة beIN sport 2 بدر سات

قم بضبط القمر الاصطناعي : بدر سات

قم بضبط تردد: 11584

قم بضبط الاستقطاب: عمودي

قم بضبط معدل الترميز : 27500

خطوات ضبط قنوات بين سبورت