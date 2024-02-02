“للشهداء كلش” احصل على منحة عقارية عبر رابط منحة الشهداء بالعراق من منصة أور للخدمات الحكومية

رابط منحة الشهداء بالعراق الذي أطلقته الحكومة العراقية وهذه المنحة مقدمة للشهداء بالعراق 2024، حيث أن الحكومة تحرص دومًا على تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للمواطنين عبر مؤسسة الشهداء، فقد أتاحت التسجيل عبر استمارة إلكترونية لعائلة الشهداء ليتمكنوا من الحصول على المنحة سواء كان الشهيد من شهداء النظام أو شهداء الحشد الشعبي، وفيما يلي سوف نتعرف على رابط منحة الشهداء بالعراق وكيفية التسجيل.

المنحة العقارية عبر رابط منحة الشهداء بالعراق

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن تقديم منحة عقارية بالعراق عبر رابط منحة الشهداء بالعراق بقيمة 30 مليون دينار عراقي وهذه المنحة تهدف بالأساس إلى إنشاء بعض المجمعات السكنية بثلاث محافظات داخل العراق من بينها محافظة المثنى والرمادي، وذلك لأهالي الشهداء من الحشد الشعبي أو شهداء النظام السابق وأوضحت الحكومة أن الفئات المستحقة لصرف المنحة طبقًا لما نص عليه قانون المؤسسة الذي يحمل رقم 2 عام 2016 وأوضحت الحكومة أن التقديم سوف يتم بشكل إلكتروني من خلال الدخول إلى منصة أور الإلكترونية.

طريقة التقديم على المنحة العراقية للشهداء 2024

يمكن لأسر الشهداء بالعراق التقديم على المنحة العراقية وذلك بخطوات سهلة وميسرة من خلال اتباع الخطوات التالية: