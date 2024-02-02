“للشهداء كلش” احصل على منحة عقارية عبر رابط منحة الشهداء بالعراق من منصة أور للخدمات الحكومية
رابط منحة الشهداء بالعراق الذي أطلقته الحكومة العراقية وهذه المنحة مقدمة للشهداء بالعراق 2024، حيث أن الحكومة تحرص دومًا على تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للمواطنين عبر مؤسسة الشهداء، فقد أتاحت التسجيل عبر استمارة إلكترونية لعائلة الشهداء ليتمكنوا من الحصول على المنحة سواء كان الشهيد من شهداء النظام أو شهداء الحشد الشعبي، وفيما يلي سوف نتعرف على رابط منحة الشهداء بالعراق وكيفية التسجيل.
المنحة العقارية عبر رابط منحة الشهداء بالعراق
قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن تقديم منحة عقارية بالعراق عبر رابط منحة الشهداء بالعراق بقيمة 30 مليون دينار عراقي وهذه المنحة تهدف بالأساس إلى إنشاء بعض المجمعات السكنية بثلاث محافظات داخل العراق من بينها محافظة المثنى والرمادي، وذلك لأهالي الشهداء من الحشد الشعبي أو شهداء النظام السابق وأوضحت الحكومة أن الفئات المستحقة لصرف المنحة طبقًا لما نص عليه قانون المؤسسة الذي يحمل رقم 2 عام 2016 وأوضحت الحكومة أن التقديم سوف يتم بشكل إلكتروني من خلال الدخول إلى منصة أور الإلكترونية.
طريقة التقديم على المنحة العراقية للشهداء 2024
يمكن لأسر الشهداء بالعراق التقديم على المنحة العراقية وذلك بخطوات سهلة وميسرة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم الدخول إلى منصة أور الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.
- ثم يتم تسجيل الدخول إلى المنصة وفي حال لم يكن لديك حساب مسجل من قبل قم بتسجيل حساب جديد من خلال رقم الهاتف.
- عليك الدخول إلى الخدمة الخاصة باستمارة المنحة العراقية للشهداء بالعراق 2024.
- قم بملء الاستمارة بكافة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة والتأكد من صحة كافة البيانات التي قمت بإدخالها.
- قم بعد ذلك برفع كافة الوثائق والمستندات التي تطلبها المنصة واضغط فوق حفظ.
- انتظر لحظات قليلة وبعدها سوف يتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل وذلك لتأكيد التسجيل، كما سوف يتم أيضًا إرسال الرابط الخاص بحالة الطلب للمتابعة.
- قم بالضغط بعد ذلك فوق أيقونة تحميل الاستمارة وعندها سوف تظهر الوثيقة وبها رقم الطلب وكذلك رمز الاستجابة السريعة الكود قم بحفظها في هاتفك أو اطبعها.
- الرمز والوثيقه هامة للغاية وذلك حتى تتمكن من متابعة الطلب الخاص بك سواء بالقبول أو الرفض.
- في نهاية الأمر سوف يتم إرسال رسالة نصية لك توضح أن الطلب الخاص بك يمر بمرحلة المراجعة وبعد الانتهاء سوف يتم الرد على طلبك إما بالموافقة أو الرفض.