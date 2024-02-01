رفع سعر الفائدة 2%.. ملخص قرارات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 1-2-2024

في اجتماع البنك المركزي المصري المنعقد اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اتخاذ عدة قرارات هامة للتصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز استقرار الاقتصاد والحفاظ على التوازن المالي والنقدي في البلاد.

ملخص قرارات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

أحد أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة هو رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، وبناءً على هذا القرار ارتفع سعر الإيداع إلى 21.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 22.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.75%.

تم اتخاذ هذا القرار بهدف الحد من التضخم ومواجهة ضغوط الأسعار المرتفعة في الاقتصاد المصري، ويأتي هذا الرفع في إطار السياسة النقدية المشددة التي ينتهجها البنك المركزي للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك تم رفع سعر الائتمان والخصم أيضًا بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%، يهدف هذا القرار إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتشجيع البنوك على زيادة سعر الفائدة المقدمة للمقترضين، وبالتالي تقليل الإنفاق المستهلك وخفض معدل التضخم.

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من المتوقع أن تؤثر هذه القرارات على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام، قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تقليل الطلب على الاقتراض وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ولكنه سيساعد في الحد من التضخم المرتفع الذي يواجهه الاقتصاد المصري حاليًا.

وفي النهاية، يجب أن نلاحظ أن هذه القرارات تأتي في سياق التوجه العام للبنك المركزي المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والحفاظ على استقرار النظام المالي والنقدي في مصر، ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي في مراقبة الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرارات اللازمة للتكيف مع التطورات المستقبلية وتحقيق الأهداف المرجوة.