خبر بمليون جنيه.. التأمينات الاجتماعية تعلن عن الشروط الخاصة للخروج عن المعاش المبكر+ تحديد سن المعاش الجديد.. الحق جهز ورقك

المشروع الخاص بقانون العمل الجديد والذي تم تعيينه من قبل الحكومة المصرية إلى مجلس النواب يضم ضوابط مختصة لتمديد سن المعاش الجديد، وتحديد أيضا التقاعد بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، وبذلك تم إصدار الحالات الخاصة لمد سن المعاش إلى بعد 60 عاما، وسوف نتناول في مقالنا جميع التفاصيل الخاصة بالمعاش الجديد والشروط الخاصة للخروج المبكر على المعاش.

التأمينات الاجتماعية تعلن عن الشروط الخاصة للخروج عن المعاش المبكر

قام اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعرض تصريحات بشأن تمديد سن المعاش ل 65 عاما، وزادت التساؤلات بخصوص رفع سن المعاش، وقام قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعرض مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للخروج على المعاش المبكر وهي كما يلي:

يلزم أن يتم الاشتراك في التأمين الخاص بالشيخوخة والوفاة والعجز، لكي يتم الحصول على معاش لا يقل عن نسبة 50%.

ينبغي أن لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن نسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

يجب ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 240 شهر، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد مرور مدة 5 سنوات من التاريخ الخاص بقانون العمل الجديد.

تحديد سن المعاش الجديد

تم رفع سن المعاش ل 61 عاما، وذلك في شهر يوليو لعام 2032.

تم رفع سن المعاش ل 62 عاما في شهر يوليو 2034.

تم رفع سن المعاش ل 63 عاما في شهر يوليو 2036.

تم رفع سن المعاش ل 64 عاما في شهر يوليو 2038.

تم رفع سن المعاش ل 65 عاما في شهر يوليو 2040.

زيادة مكافأة نهاية الخدمة