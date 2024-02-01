نتائج التوجيهي التكميلي الاردن 2024 الدورة الشتوية | | نتائج الثانوية العامة الاردن 2024 برقم الجلوس عبر توجيهي جو

نتائج التوجيهي التكميلي الاردن 2024، ما زال البحث مستمر بشكل مكثف عبر جميع محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن نتائج التوجيهي التكميلي الاردن 2024، حيث منذ انتهاء الطلاب من أداء تلك الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة وهم في حالة من التوتر والقلق منتظرين إعلان النتائج وذلك بالنسبة للطلاب الذين خاضوا تلك الامتحانات على أمل استكمال متطلبات النجاح أو الباحثين عن رفع معدلاتهم، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، فتابعوا معنا.

نتائج التوجيهي التكميلي الاردن 2024

عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيس بوك أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية عن إعلان نتائج التوجيهي التكميلي الاردن 2024 “نتائج الثانوية العامة اليوم الخميس 1 فبراير 2024 عند تمام الساعة 18:00 السادسة مساءً بتوقيت الأردن وأن الوزارة ستقوم بالإعلان عن بيان رسمي توضح به نسبة نجاح الطلاب، ونسبة نجاح المباحث وتداريج المعدلات، ومن المنتظر تفعيل الموقع حتى يتمكن الجميع من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم في كافة المواد، وتشير بعض المصادر الموثوقة إلى نسبة النجاح بلغت 63,7% وكان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 81460 طالب وطالبه وإجمالي عدد الحضور 42431 ألف طالب وطالبه.

استعلام نتائج التوجيهي التكميلي 2024 الأردن

نقدم لكم الخطوات البسيطة الخاصة بالاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الاردن 2024 لجميع الطلبة والطالبات، كل ما عليكم فقط هو إتباع تلك الخطوات من أجل استخراج النتائج بكل سهولة:-