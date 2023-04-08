تعرف على مسلسل تغيير جو الحلقة الثانية ٢٠٢٣ أهم المواعيد والقنوات الناقلة

مسلسل تغيير جو الحلقة الثانية ٢٠٢٣ مسلسل شيق ورائع مكون من 15 حلقة وقد بدأت أولى حلقاته في يوم 16 من شهر رمضان المبارك ويتم عرضه على جميع قنوات أم بي سي مصر.

مسلسل تغيير جو الحلقة الثانية ٢٠٢٣

تدور أحداث قصة مسلسل تغيير جو حول فتاة تسمى شريفة وهي الفنانة منه شلبي التي تعاني من وجود العديد من المشاكل والأزمات في حياتها ومنها إدمان والدتها المخدرات وشرب المواد الكحولية والمهدئات ومعاناتها مع ذلك وتحاول منه شلبي إبعاد والدتها عن ذلك ويلعب الفنان إياد نصار دور الاستاذ الجامعي التي يقع في الارتباط مع الفنانة منه شلبي وتقوم مرفت امين بدور حالة الفنانة منه شلبي.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل تغيير جو

يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في النقاط التالية، أن تتعرف على مواعيد وقنوات معينة يتم فيها عرض مسلسل تغيير جو بطولة الفنانة منة شلبي وهذه المواعيد والقنوات هي: