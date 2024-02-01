من غير ما تدفع ولا مليم.. قرار من الحكومة المصرية يسمح لهؤلاء الفئات بركوب القطار مجانا أو بنصف الثمن.. يابختك لو أنت منهم

وفقا للسعي المستمر من قبل الحكومة المصرية لتقديم العديد من الخدمات المختلفة والمتنوعة لكافة المواطنين، ولذلك تم تعيين المبادرة الخاصة بتوفير وسائل النقل والتي تكون مجانية بشكل تام، وذلك من ضمن الطرق التي تسعى الحكومة بتوفيرها، ليتم تحقيق تلك المبادرة ولذلك يتم توفير الوسائل الخاصة بالنقل المجانية وذلك بالنسبة للقطارات ومترو الأنفاق التي تقدم للركاب سهولة الحصول على التذكرة بشكل مجاني، وتأتي تلك المبادرة بهدف تعزيز الترابط الاجتماعي في كافة أرجاء المجتمع.

قرار من الحكومة المصرية يسمح لهؤلاء الفئات بركوب القطار مجانا

قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن وجود بعض الفئات التي يحق لها ركوب القطار بشكل مجاني تماما، وتتمثل تلك الفئات فيما يلي:

أفراد الصم والبكم سواء كانوا بالغين أو أطفال.

جميع الأشخاص الذين يعانون من الأمراض مثل السرطانات سواء كانوا أطفال أو بالغين.

كافة الأشخاص كبار السن والذين تتجاوز أعمارهم عن 70عاما.

ينبغي على جميع تلك الأشخاص إظهار بطاقة إثبات الرقم القومي وأيضا يمكن أن يتم إرفاق الإثبات الخاص للحالة الصحية في حالة الرغبة بركوب القطارات بشكل مجاني تماما.

الفئات التي يحق لها ركوب القطارات بنصف التذكرة

هناك مجموعة من الفئات التي يحق لها تسديد نصف قيمة تذاكر القطارات، حيث يحق لجميع الأشخاص الذي يتجاوز أعمارهم عن 70 عاما بركوب القطارات بتسديد نصف قيمة التذكرة، وفي تلك الحالة يتم إرفاق الإثبات الشخصي من بطاقة الرقم القومي، وأيضا إرفاق الإثبات الخاص في حالة معاناة الشخص من إحدى الأمراض الجسدية أو الذهنية، وأيضا يمكن لجميع الأطفال التي تقل أعمارهم عن 10 سنوات بتسديد نصف قيمة التذكرة الخاصة بالقطار.