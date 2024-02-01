هتدفع غرامة 1000جنيه.. وزارة الداخلية تحذر أصحاب هذه البطاقات الشخصية بضرورة التوجه إلى السجل المدني.. خلي بالك

يبحث العديد من الأشخاص بشكل متزايد عن العقوبات التي تخص البطاقات الشخصية، وقامت وزارة الداخلية بتحذير أصحاب البطاقات الشخصية، وقام القانون المصري بتوضيح بأنه سوف يتم معاقبة الشخص الذي يقوم بإعطاء بطاقته لمواطن آخر، وذلك نظراً لأن البطاقة الشخصية تعتبر كونها حق شخصي لا يجب لأي مواطن آخر استخدامها، وكونها دليل خاص لإثبات شخصية صاحب البطاقة، وسوف نتناول في مقالنا كافة التفاصيل الخاصة بالعقوبات المقررة لاستخدام البطاقة الشخصية لمواطن آخر.

وزارة الداخلية تحذر أصحاب هذه البطاقات الشخصية

وضح القانون الخاص بالأحوال المدنية العقوبات الخاصة بشأن سماح المواطن باستخدام البطاقة الشخصية الخاصة بغيره، وجاء ذلك في نص المادة رقم 73 وفقاً للقانون التي تم تعيينه في الحالة الخاصة باستخدام البطاقة الشخصية بالنسبة للغير، فإنه في تلك الحالة سوف يتم تسديد غرامة مالية تقدر بقيمة 500 جنيه حتى 1000 جنيه أو يمكن أن يتم حبس المواطن لمدة عام، حيث تعتبر هذه العقوبات واجبة التنفيذ، ولا يكون هناك أي تخفيض للعقوبة تبعا لما تم تعيينه من قبل القانون الخاص بالعقوبات والأحوال الشخصية.

الفئات المستثناة من تسديد غرامات الرقم القومي

هناك مجموعة من الفئات التي لا يمكن أن يطبق القانون الغرامة عليها، وتعتبر تلك الفئات غير خاضعة لتنفيذ القانون وتتمثل فيما يلي: