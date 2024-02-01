كـام سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوق السوداء والبنوك بعد اجتماع البنك المركزي ورفع سعر الفائدة

بتلهف واضح يبحث المستثمرين عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوق السوداء وخاصة بعد تداول الكثير من الأشخاص العديد من الأخبار التي تؤكد على ارتفاع سعر الدولار اليوم في السوق غير الرسمية، حيث إن الدولار تحديدا من أكثر العملات التي تتجه نحو الارتفاع دون أن يحدث حالة من التذبذب وينخفض ولو بمقدار جنيها واحدا، لذلك هيا بنا نتعرف على تفاصيل أكثر حول سعر الدولار في السوق السوداء وكذلك سعر الدولار في مختلف البنوك الموجودة داخل جمهورية مصر العربية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوق السوداء

بعد سلسلة الارتفاعات الماضية التي وصل لها الدولار في السوق السوداء وجدنا أن عمليات البحث لم تتوقف ولو يوما واحدا من قبل التجار والمستثمرين وكذلك المهتمين بمجال العملات، كما أننا لاحظنا ارتفاع البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوق السوداء خلال الساعات القليلة الماضية ومنها فإننا وجدنا أن هناك ارتفاع جديد يحققه الدولار داخل السوق السوداء.

حيث وصل الدولار اليوم إلى ما يقرب من 71,5 جنيه داخل السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، وهذا يعني أنه إذا كنت ترغب في تغيير مبلغ قيمته 100 دولار أمريكي فإن هذا يعني أنك سوف تحصل على ما يقرب من 7,146 جنيها مصريا داخل السوق غير الرسمية اليوم.

الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم في البنوك

ارتفاعات غير متوقعة وغير مسبوقة تشهدها العملة الخضراء في مختلف التعاملات داخل السوق السوداء حيث إنها اليوم وصلت إلى أعلى ارتفاع قد يصل له سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوق السوداء، وهذا بالفعل جعل هناك رغبة متزايدة داخل نفوس المستثمرين والتجار أيضا في معرفة تفاصيل حول سعر الدولار في مختلف البنوك المصرية، والتي جاءت على هذا النحو التالي.