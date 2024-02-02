تحميل pdf.. أسماء نقل النفوس في العراق 2024 الوجبة 121 و 122 عبر موقع وزارة الداخلية العراقية

وافق وزير الداخلية على أسماء نقل النفوس في العراق 2024 الوجبة 121 و 122 لكافة المتقدمين بجميع المحافظات العراقية، وأضاف الوزير خلال بيانه بوجوب توجه أولئك المتقدمين إلى المديرية ببغداد بكل الأوراق والمستندات اللازمة من أجل مراجعتها، كما أكد على إتمام عملية تغيير الألقاب بشكل سريع فور الذهاب إلى مديرية شؤون الأحوال المدنية، وإضافة إلى ذلك فإنه سيتم الإلغاء مباشرة لجميع الطلبات الإلكترونية.

الإعلان عن أسماء نقل النفوس في العراق 2024 الوجبة 121 و 122

وفقاً لمصادر موثوقة فإنه سيتم رفع كشف أسماء نقل النفوس في العراق 2024 الوجبة 121 و 122 عبر الإنترنت من خلال بوابة حكومة المواطن الرسمية وذلك بعد أيام معدودة، ومن المتوقع أن يكون عدد هؤلاء المواطنين الذين تم قبولهم خلال هذا العام أكثر من من العام الماضي بشكل ملحوظ وعلى صعيد آخر وضعت الجهات المختصة بعض الشروط اللازم توافرها للاستفادة من هذه الخدمة.

طريقة الاستعلام عن نقل النفوس في العراق 2024

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن نقل النفوس للوجبة 121,122 في العراق إلكترونيا بكل سهولة، فكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة حكومة المواطن العراقي .

إدخال اسم ورقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تحديد اسم المحافظة التي ينتمي المتقدم لها.

اختيار خانة الوجبة الأخيرة.

الضغط على أيقونة بحث.

اختيار تبويب عرض كل السجلات.

شروط نقل النفوس في العراق 2024 الوجبة 121 و 122

تتمثل شروط وجبة نقل النفوس بالعراق 2024 في النقاط التالية: