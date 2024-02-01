بعد التحديث.. تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات وعرب سات

تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات وعرب سات، حيث تعتبر قناة كراميش واحدة من القنوات التلفزيونية الفضائية التي اكتسبت شهرة واسعة في عالم الأطفال والشباب. تأسست قناة كراميش في عام 2007، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أبرز وجهات الترفيه للأطفال والعائلات العربية.

تتميز قناة كراميش ببرامجها المتنوعة والمحتوى المخصص للأطفال في مختلف الفئات العمرية. تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تستهدف تطوير مهارات الأطفال بطريقة مسلية وتشجيعهم على التعلم.

تردد قناة كراميش نايل سات

التردد: 11429.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كراميش عرب سات

التردد: 11390.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تنزيل ضبط تردد قناة كراميش 2023

يمكنك استقبال القناة بسهولة باستخدام البيانات السابقة مما سيفيد الطفل في أشياء كثيرة، وإليك كيفية تنزيله بسهولة شديدة:

انقر فوق الزر “إظهار القائمة” في جهاز التحكم عن بعد.

ستظهر قائمة إعدادات الجهاز، اختر إعدادات القناة منها.

بعد ذلك اضغط على تثبيت وسيتطلب الأمر إدخال بيانات القناة.

اكتب التردد والبيانات الأخرى بجانبه.

بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، يمكنك الضغط على زر البحث لبدء العملية.

بعد الانتهاء من البحث عن القناة والحصول على النتائج المطلوبة، اضغط على زر حفظ البيانات.

بعد ذلك يمكنك الخروج ومشاهدة القناة.

تردد قنوات اطفال

إحدى السمات المميزة لقناة كراميش هي استخدامها للرسوم المتحركة والشخصيات الكرتونية المحبوبة، مما يجعل البرامج أكثر جاذبية للصغار. تقدم القناة أيضاً برامج حوارية ومسابقات تشجع على المشاركة الفعّالة للأطفال.

أغاني كراميش الجديدة

أغنية سوسو غلطت يا حرام.

أغنية وسيم عوض يا أحفادي محبوبة لدى الكثيرين ويغنونها بشكل جميل.

بالإضافة إلى أغنية “ماما وبابا زعلانين، ماذا فعلت يا سوسو؟”

من بين البرامج البارزة على قناة كراميش، يمكن العثور على “فقرة الألعاب” التي تشجع على المشاركة والتفاعل الجماعي، وكذلك “كاراميش كليب” الذي يقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والفيديوهات الموسيقية الموجهة للأطفال.

تسعى قناة كراميش إلى توفير بيئة آمنة وترفيهية للأطفال، حيث تتولى مسؤولية تقديم محتوى ترفيهي يحقق التوازن بين التسلية والتعلم،،، وقد أصبحت القناة شريكًا مهمًا في تربية الأطفال وتقديم تجارب ترفيهية ذات جودة للعائلات العربية.

إلى هنا نكون تعرفنا على تردد قناة كراميش الجديد بعد التحديث.